12.06.2022 07:57 Рита Парфенова
Троица 2022: что нельзя делать, а что можно
Сегодня православные отмечают один из главных христианских праздников: День Святой Троицы, Пятидесятницу, Сошествие Святого Духа.
Это один из двенадцати важнейших церковных праздников, который посвящен Святой Божественной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу. По церковному учению, Святая Троица показывает, что Бог един в трех проявлениях и является вечным, живым, вездесущим и бестелесным духом, передает РЕДПОСТ.
Этот день считается днем рождения Новозаветной Церкви и торжественно празднуется с древнейших времен. В Украине Троицу начали праздновать через 300 лет после крещения Киевской Руси князем Владимиром.
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Троица сопровождается множеством традиций и обрядов. В этот день действуют и определенные запреты, которых принято придерживаться.
Что нельзя делать на Троицу
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В этот день, как и в другие важные церковные праздники, нельзя шить, стирать, убирать и делать другую грязную работу в доме, а тех, кто нарушает запреты, ждет беда.
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В праздник Троицы запрещено ссориться, злиться или завидовать.
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В народе на праздник Троицы землю считали именинницей. А потому главные запреты дня касаются земли и растений. В этот день ни в коем случае нельзя нарушать покой земли: копать, пахать, боронить, косить траву, колоть дрова, рубить сучья, ломать и пилить деревья и даже сажать растения.
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В народе считалось, что на Троицу в мир людей приходят мифические существа – нимфы и русалки. И если их прогневить, они навредят людям. Поэтому существует запрет поодиночке не ходить в лес или в поле, чтобы мавки не защекотали до смерти.
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На Троицу категорически нельзя купаться, иначе русалки затащат на дно.
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На День Святой Троицы нельзя назначать дату свадьбу, иначе молодую семью ждет несчастливая жизнь.
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Не принято в этот день также посещать кладбища.
Троица: что можно делать
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Пойти на воскресную праздничную службу и освятить букетик трав и цветов, который станет оберегом от бед и недугов на весь год. В церкви на Троицу проводится одна из самых красивых служб в году, а после Божественной литургии совершается вечерня в память об исхождении Святого Духа на апостолов.
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Обязательно украсьте дом травами и цветами: мятой, чабрецом, васильками, ветками липы, дуба или березы.
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Подайте на стол праздничные блюда, а также хлеб и пироги. Троица – веселый праздник, когда принято ходит в гости и приглашать гостей к себе.
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На Троицу девушки гадают на суженого, носят в лес русалкам венки из полевых трав и цветов, чтобы они послали их хорошего жениха.
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В этот праздник принято свататься, это считается хорошей приметой и сулит молодым долгую и счастливую семейную жизнь.
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