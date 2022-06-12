    
Главная Новости Харькова Lifestyle Троица 2022: что нельзя делать, а что можно
12.06.2022  07:57   Рита Парфенова

Троица 2022: что нельзя делать, а что можно

Сегодня православные отмечают один из главных христианских праздников: День Святой Троицы, Пятидесятницу, Сошествие Святого Духа.

Троица в Украине

Это один из двенадцати важнейших церковных праздников, который посвящен Святой Божественной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу. По церковному учению, Святая Троица показывает, что Бог един в трех проявлениях и является вечным, живым, вездесущим и бестелесным духом, передает РЕДПОСТ.

Этот день считается днем рождения Новозаветной Церкви и торжественно празднуется с древнейших времен. В Украине Троицу начали праздновать через 300 лет после крещения Киевской Руси князем Владимиром.

Читайте также: Троица 2022: почему и как украшают дом растениями

Троица сопровождается множеством традиций и обрядов. В этот день действуют и определенные запреты, которых принято придерживаться.

Что нельзя делать на Троицу

  • В этот день, как и в другие важные церковные праздники, нельзя шить, стирать, убирать и делать другую грязную работу в доме, а тех, кто нарушает запреты, ждет беда.
  • В праздник Троицы запрещено ссориться, злиться или завидовать.
  • В народе на праздник Троицы землю считали именинницей. А потому главные запреты дня касаются земли и растений. В этот день ни в коем случае нельзя нарушать покой земли: копать, пахать, боронить, косить траву, колоть дрова, рубить сучья, ломать и пилить деревья и даже сажать растения.
  • В народе считалось, что на Троицу в мир людей приходят мифические существа – нимфы и русалки. И если их прогневить, они навредят людям. Поэтому существует запрет поодиночке не ходить в лес или в поле, чтобы мавки не защекотали до смерти.
  • На Троицу категорически нельзя купаться, иначе русалки затащат на дно.
  • На День Святой Троицы нельзя назначать дату свадьбу, иначе молодую семью ждет несчастливая жизнь.
  • Не принято в этот день также посещать кладбища.

Троица: что можно делать

  • Пойти на воскресную праздничную службу и освятить букетик трав и цветов, который станет оберегом от бед и недугов на весь год. В церкви на Троицу проводится одна из самых красивых служб в году, а после Божественной литургии совершается вечерня в память об исхождении Святого Духа на апостолов.
  • Обязательно украсьте дом травами и цветами: мятой, чабрецом, васильками, ветками липы, дуба или березы.
  • Подайте на стол праздничные блюда, а также хлеб и пироги. Троица – веселый праздник, когда принято ходит в гости и приглашать гостей к себе.
  • На Троицу девушки гадают на суженого, носят в лес русалкам венки из полевых трав и цветов, чтобы они послали их хорошего жениха.
  • В этот праздник принято свататься, это считается хорошей приметой и сулит молодым долгую и счастливую семейную жизнь.
Тэги:  троица, приметы, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.06 Lifestyle Интересные гадания на Троицу: на любовь, удачу, суженого, исполнение желаний 11.06 Общество Троица 2022: почему и как украшают дом растениями 15.06 Общество Праздник Троицы на Харьковщине: В храмы придут 120 000 граждан
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 