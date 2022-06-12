12.06.2022 07:28 Рита Парфенова

12 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.

Праздник был учрежден в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР и плавно перенесся в календарь украинских праздников.



Легкая промышленность, несомненно, одна из самых близких к потребителю и покупателю отраслей промышленности. Основными подотраслями легкой промышленности традиционно называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленности, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов.

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Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.

Этот профессиональный праздник был введен за значительный вклад работников фондового рынка в ускорение экономических реформ и создание реальной рыночной экономики, роль фондового рынка в процессе привлечения инвестиций в экономику Украины, улучшение инвестиционного климата.

В этот день участники рынка ценных бумаг принимают поздравления от партнеров, а также собираются в торжественной обстановке для празднования профессиональной даты и чествования лучших представителей своей отрасли.



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Всемирный день борьбы с детским трудом установлен Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается 12 июня. Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году.



По последним данным, число работающих детей в мире составляет 215 миллионов, причем 115 миллионов из них работают в опасных условиях. Многие из них практически не имеют времени, чтобы ходить в школу, а уж тем более - играть, часто они не получают должного питания и ухода.

Также в этот день...

В 1815 году, благодаря интригам банкира Натана Ротшильда, лондонская газета «Морнинг Кроникл» сообщила о поражении Наполеона при Ватерлоо на несколько дней раньше сражения. Ротшильд, сыграв на панике, скупил множество акций и страшно разбогател, сделав свою фамилией именем нарицательным.



1849 – американец Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.



1897 – Карлом Элзенером, владельцем компании по производству хирургического оборудования, запатентован знаменитый швейцарский армейский нож.

1903 – родился Петр Зинченко (1903-1969), известный харьковский ученый-психолог, представитель харьковской школы психологии.



1920 – официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).

1931 – в селе Первое Советское (сейчас – Графское) Харьковской области родилась Евгения Мирошниченко – известная украинская певица, герой Украины, почетный гражданин Харькова.

1965 – в Англии объявили о награждении членов группы «Битлз» орденами Британской империи «за выдающиеся заслуги в области культуры» и «вклад в экспорт национальной продукции». Вручение наград прошло в октябре того же года.



1967 – запустили космический аппарат Венера-4, впервые в мире передавший данные об атмосфере другой планеты.



1978 – Харьков отмечал уникальный юбилей: была выпущена 30-миллионная электробритва «Харьков». Харьковские электробритвы пользовались большой популярностью в СССР в 60-80 годы. Выпускалось несколько десятков различных моделей.

Именины отмечают:

Исаак, Кристина, Наталия, Роман.