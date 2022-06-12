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12.06.2022  12:10   Виталий Хиневич

Президент Украины стал лауреатом Премии

Владимир Зеленский стал лауреатом Премии Бориса Немцова.

Зеленский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом Премии Бориса Немцова за смелость – 2022.
 
«В ситуации войны Фонд Бориса Немцова принял решение номинировать на Премию представителей Украины. Среди кандидатов были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович и другие»,- сообщили в Фонде.
 
По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.

Напомним, платформа United24 собрала миллионы долларов.

Источник:   Суспільне
 Тэги:  зеленский, премия
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