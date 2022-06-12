Какая 12 июня ситуация в пунктах пропуска на западной границе Украины

Наблюдаются ли очереди в пунктах пропуска на западной границе Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передает РЕДПОСТ.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 12.06.2022
За прошедшие сутки западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 81 тысячу человек и почти 20 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошлые сутки выбыли 40 тысяч человек. Более 24 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В Украину за минувшие сутки прибыли почти 41 тысяча человек, более 36 тысяч из них – украинцы. Уже месяц количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.
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