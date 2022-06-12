12.06.2022 12:41 Рита Парфенова

Какая 12 июня ситуация в пунктах пропуска на западной границе Украины

Наблюдаются ли очереди в пунктах пропуска на западной границе Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передает РЕДПОСТ.



Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 12.06.2022

Республика Польша: «Краковец» – 10 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов

Словацкая Республика: «Ужгород» – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия: «Тиса» – 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

За прошедшие сутки западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 81 тысячу человек и почти 20 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошлые сутки выбыли 40 тысяч человек. Более 24 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.



В Украину за минувшие сутки прибыли почти 41 тысяча человек, более 36 тысяч из них – украинцы. Уже месяц количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.



Оформлено 129 грузовиков с гуманитарной помощью.



Напомним, с 11 июня перевозчик RegioJet запустил регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом.