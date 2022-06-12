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12.06.2022  13:00   Виталий Хиневич

Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области

Российские военные продолжают обстрел Золочевского района.

Золочев Харьковская область
Фото: Виктор Коваленко
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что утром 12 июня оккупанты обстреляли село Черноглазовка. Раненых или убитых выявлено не было.
 
Кроме этого, около 10:00 российские военные обстреляли Золочев. Повреждения получил дом и электросети, погибших нет.
 
Напомним, в Харьковской области умер ветеран, дом которого уничтожили оккупанты.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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