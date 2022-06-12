12.06.2022 13:20 Виталий Хиневич

На Северной Салтовке восстанавливают газоснабжение

Жители микрорайона снова с газом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АТ "Харківміськгаз".

Сообщается, что специалисты вернулись газ 5 тысячам жителям микрорайона Салтовка-1.

«После разминирования территории специалистами ГСЧС, газовики смогли приступить к ремонтно-восстановительным работам. Через две недели специалисты АО «Харьковгоргаз» обследовали подземные и надземные газопроводы, а также внутридомовую газовую систему. На 30 домах выполнили сварку от обстрелов и взрывов, заменили десятки метров поврежденных участков газопроводов, запорных устройств. А также на некоторых многоэтажках провели перемонтаж газовой сети»,- сообщили в "Харківміськгаз".

Кроме этого отмечается, что ремонт газовой инфраструктуры продолжается на территориях Северной Салтовки, где уже проведено разминирование.

Напомним, электроснабжение вернули в крупный район Харькова.