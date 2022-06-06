06.06.2022 13:45 Виталий Хиневич

Помощь Украине: Платформа United24 собрала миллионы долларов

Новость о сумме сбора средств прокомментировал президент Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Офис Президента Украины.

Сообщается, что за месяц работы платформы United24 в поддержку Украины удалось собрать более 51,3 миллионов долларов. Полученные средства направят на восстановление критической инфраструктуры Украины, закупку хирургических рентген-аппаратов, транспортных аппаратов ИВЛ, а также шлемов, бронежилетов и автомобилей для военных.

Кроме этого отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность участникам сбора средств.

"Спасибо национальной сборной Украины по футболу, участникам благотворительного телемарафона Save Ukraine - #StopWar, благотворительного аукциона в Вашингтоне и всем приобщающимся к инициативе. Каждый вклад имеет значение для победы Украины» - отметил глава государства.

Присоединиться к UNITED24 и сделать донейт можно в один клик на сайте u24.gov.ua