    
Главная Новости Харькова Общество Помощь Украине: Платформа United24 собрала миллионы долларов
06.06.2022  13:45   Виталий Хиневич

Помощь Украине: Платформа United24 собрала миллионы долларов

Новость о сумме сбора средств прокомментировал президент Украины.

Зеленский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Офис Президента Украины.
 
Сообщается, что за месяц работы платформы United24 в поддержку Украины удалось собрать более 51,3 миллионов долларов. Полученные средства направят на восстановление критической инфраструктуры Украины, закупку хирургических рентген-аппаратов, транспортных аппаратов ИВЛ, а также шлемов, бронежилетов и автомобилей для военных.
 
Кроме этого отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность участникам сбора средств.
 
"Спасибо национальной сборной Украины по футболу, участникам благотворительного телемарафона Save Ukraine - #StopWar, благотворительного аукциона в Вашингтоне и всем приобщающимся к инициативе. Каждый вклад имеет значение для победы Украины» - отметил глава государства.
 
Присоединиться к UNITED24 и сделать донейт можно в один клик на сайте u24.gov.ua.
 
 
Источник:   Офис Президента Украины
 Тэги:  united24, помощь, зеленский
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.05 Общество Помощь Украине может оказать каждый желающий
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 