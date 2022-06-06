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06.06.2022  14:07   Рита Парфенова

Американские горки в Центральном парке Харькова разрушили обстрелы оккупантов (фото)

Сейчас проводятся консультации с фирмой – производителем аттракциона по вопросу его восстановления.

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу парка, аттракцион «Американские горки» Центрального парка нуждаются в серьезном ремонте.

Американские горки в Центральном парке Харькова разрушили обстрелы оккупантов

Во время ракетных и артиллерийских обстрелов обломки снарядов и ракет попали в монорельс и опорные столбы, повредили оборудование и посадочные модули.

Американские горки в Центральном парке Харькова разрушили обстрелы оккупантов

Специалисты парка уже связались с компанией-производителем, чтобы получить рекомендации по восстановлению аттракциона.

Американские горки в Центральном парке Харькова разрушили обстрелы оккупантов

Напомним, специалисты приступили к демонтажу некоторых поврежденных аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха.

Источник:   Центральный парк
 Тэги:  парк горького, осбстрел, агресия россии, харьков, американские горки
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