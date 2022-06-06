06.06.2022 14:07 Рита Парфенова

Американские горки в Центральном парке Харькова разрушили обстрелы оккупантов (фото)

Сейчас проводятся консультации с фирмой – производителем аттракциона по вопросу его восстановления.

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу парка, аттракцион «Американские горки» Центрального парка нуждаются в серьезном ремонте.





Во время ракетных и артиллерийских обстрелов обломки снарядов и ракет попали в монорельс и опорные столбы, повредили оборудование и посадочные модули.





Специалисты парка уже связались с компанией-производителем, чтобы получить рекомендации по восстановлению аттракциона.





Напомним, специалисты приступили к демонтажу некоторых поврежденных аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха.