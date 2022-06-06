Американские горки в Центральном парке Харькова разрушили обстрелы оккупантов (фото)

Сейчас проводятся консультации с фирмой – производителем аттракциона по вопросу его восстановления.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу парка, аттракцион «Американские горки» Центрального парка нуждаются в серьезном ремонте.
Во время ракетных и артиллерийских обстрелов обломки снарядов и ракет попали в монорельс и опорные столбы, повредили оборудование и посадочные модули.
Специалисты парка уже связались с компанией-производителем, чтобы получить рекомендации по восстановлению аттракциона.
Напомним, специалисты приступили к демонтажу некоторых поврежденных аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха.
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