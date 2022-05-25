Поврежденные обстрелами аттракционы в парке Горького Харькова начинают демонтировать (фото)

Специалисты осмотрели и приступили к демонтажу некоторых поврежденных аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу парка, неоднократные обстрелы любимого места отдыха харьковчан нанесли немало вреда инфраструктуре парка. Поломаны деревья, повреждены декорации, разрушены аттракционы.
В частности, под обстрел попадала новейшая карусель «Аэробат». В результате взрыва повреждены почти все посадочные модули, некоторые из них требуют полной замены. К тому же обломки снарядов пробили двигатель аттракциона, прошили стальные направляющие, уничтожили пункт управления.
Технические специалисты парка осмотрели «Аэробат», демонтировали наиболее пострадавшие элементы. Решается вопрос восстановления работы карусели.
В Центральном парке уверены – уже вскоре после победы аттракцион снова начнет развлекать гостей.
Напомним, утром 2 апреля несколько ракет взорвались на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Во время обстрела в парке работали люди. 57-летнего озеленителя госпитализировали с осколочными ранениями.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: