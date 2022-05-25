    
Главная Темы Центральный парк культуры и отдыха Поврежденные обстрелами аттракционы в парке Горького Харькова начинают демонтировать (фото)
25.05.2022  13:09   Рита Парфенова

Поврежденные обстрелами аттракционы в парке Горького Харькова начинают демонтировать (фото)

Специалисты осмотрели и приступили к демонтажу некоторых поврежденных аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Обстрелянная карусель Аэробат в парке Горького Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу парка, неоднократные обстрелы любимого места отдыха харьковчан нанесли немало вреда инфраструктуре парка. Поломаны деревья, повреждены декорации, разрушены аттракционы.

В частности, под обстрел попадала новейшая карусель «Аэробат». В результате взрыва повреждены почти все посадочные модули, некоторые из них требуют полной замены. К тому же обломки снарядов пробили двигатель аттракциона, прошили стальные направляющие, уничтожили пункт управления.

Обстрелянная карусель Аэробат в парке Горького Харькова

Технические специалисты парка осмотрели «Аэробат», демонтировали наиболее пострадавшие элементы. Решается вопрос восстановления работы карусели.

Обстрелянная карусель Аэробат в парке Горького Харькова

В Центральном парке уверены – уже вскоре после победы аттракцион снова начнет развлекать гостей.

Обстрелянная карусель Аэробат в парке Горького Харькова

Напомним, утром 2 апреля несколько ракет взорвались на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Во время обстрела в парке работали люди. 57-летнего озеленителя госпитализировали с осколочными ранениями.

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, обстрел, аттракцион, харьков, агресссия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.05 Общество В Харькове убирают любимое место отдыха горожан 16.04 Общество Парк Горького в Харькове приводят в порядок после обстрелов (фото) 26.03 Общество Детей, живущих в метро Харькова, развлекают аниматоры
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 