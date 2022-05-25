25.05.2022 13:09 Рита Парфенова

Поврежденные обстрелами аттракционы в парке Горького Харькова начинают демонтировать (фото)

Специалисты осмотрели и приступили к демонтажу некоторых поврежденных аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу парка, неоднократные обстрелы любимого места отдыха харьковчан нанесли немало вреда инфраструктуре парка. Поломаны деревья, повреждены декорации, разрушены аттракционы.



В частности, под обстрел попадала новейшая карусель «Аэробат». В результате взрыва повреждены почти все посадочные модули, некоторые из них требуют полной замены. К тому же обломки снарядов пробили двигатель аттракциона, прошили стальные направляющие, уничтожили пункт управления.





Технические специалисты парка осмотрели «Аэробат», демонтировали наиболее пострадавшие элементы. Решается вопрос восстановления работы карусели.

В Центральном парке уверены – уже вскоре после победы аттракцион снова начнет развлекать гостей.

Напомним, утром 2 апреля несколько ракет взорвались на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Во время обстрела в парке работали люди. 57-летнего озеленителя госпитализировали с осколочными ранениями.