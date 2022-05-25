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25.05.2022  12:45   Виталий Хиневич

Медицинскую помощь на безоплатной основе могут получить украинцы

Украинцы могут получить медицинскую консультацию от специалистов.

Медицинская консультация в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что в период военного положения национальный контакт-центр МОЗ предоставляет бесплатные медицинские консультации. Чтобы получить онлайн помощь от специалистов, нужно обратиться по номеру: 0-800-60-20-19.
 
Врачи, работающие на линии, оказывают разнообразную помощь: от консультации по уходу за новорожденным ребенком, запроса об аналогах препарата к вопросам о том, что делать при высоком давлении и симптомах, указывающих на подозрение на инфаркт.
 
К работе на «горячей линии» привлечены 48 медицинских работников разных специальностей. Специалист может обсудить клинические проблемы с пациентом и предоставить рекомендации по лечению.
 
Напомним, в Харькове бригада медиков спасла мужчину.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  медицина, консультация
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