25.05.2022 12:45 Виталий Хиневич

Медицинскую помощь на безоплатной основе могут получить украинцы

Украинцы могут получить медицинскую консультацию от специалистов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что в период военного положения национальный контакт-центр МОЗ предоставляет бесплатные медицинские консультации. Чтобы получить онлайн помощь от специалистов, нужно обратиться по номеру: 0-800-60-20-19.

Врачи, работающие на линии, оказывают разнообразную помощь: от консультации по уходу за новорожденным ребенком, запроса об аналогах препарата к вопросам о том, что делать при высоком давлении и симптомах, указывающих на подозрение на инфаркт.

К работе на «горячей линии» привлечены 48 медицинских работников разных специальностей. Специалист может обсудить клинические проблемы с пациентом и предоставить рекомендации по лечению.