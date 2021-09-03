03.09.2021 13:06 Валерия кононова

Куда сходить в Харькове: 3-5 сентября

Харьков ждет первые выходные после начала учебного года. Куда могут сходить харьковчане, новоприбывшие студенты и новоиспеченные школьники с 3 по 5 сентября.



Куда сходить в Харькове: 3-5 сентября



3 сентября

Открытие выставки «Волязловский и вся его творческая жизнь»

Стас Волязловский - херсонский художник, участник объединения «Тотем» и гоп-глэм группы «Рапаны», лауреат художественной премии имени Казимира Малевича, стипендиат программы министра культуры и национального наследия Республики Польша Gaude Polonia. При жизни имел выставки во Франции, Бельгии, Чехии, Польши, Германии и других странах. Работы хранятся в частных коллекциях и музеях, в частности в Центре современного искусства Помпиду (Франция) и галереи Арсенал (Польша).

Выставка продлится с 3 по 26 сентября. Вход свободный (18+).

Адрес: ЕрмиловЦентр, пл. Свободы, 4.

Кинотеатр под открытым небом "Звездная ночь".

Цель мероприятия – популяризация украинского кино. Стартует киномарафон произведением Ахтема Сеитаблаева "Киборги".

Начало: 20:00

Адрес: Ретропарк в парке Горького

Мероприятия в парке Горького

17.00 - 18.00 Вокальная студия «Резонанс» (Главная сцена)

19.00 - 20.00 Концерт группы «Jazz time» (Главная сцена)

18.00 - 21.30 Вечер танго (Ретро парк).

Открытие хорового сезона

Академический хор им. Вячеслава Палкина.

Художественный руководитель - Андрей Сиротенко.

Где: Харьковская областная филармония

Начало: 18:30

4 сентября

Факультатив «К истории визиток как способа общения»

На факультативном занятии предлагаем вам увлекательное путешествие в мир идентификации личности - от вещественных и бумажных карт к никнеймам и аватаркам.

Начало: 14:00

Стоимость:

для взрослых - 30 грн

для детей, школьников, студентов - 20 грн.

Адрес: Харьковский исторический музей имени М.Ф. Сумцова.

Кинотеатр под открытым небом "Звездная ночь".

Цель мероприятия – популяризация украинского кино.

Начало: 20:00

Адрес: Ретропарк в парке Горького.

Масштабный проекто "No Табу. Обновление", посвященный юбилейному фестивалю NonStopMedia Х. 4 сентября состоятся открытия в трех арт-пространствах города. 16:00 основной зал муниципальной галереи.

основной зал муниципальной галереи. 17:00 АРТпидвал муниципальной галереи.

АРТпидвал муниципальной галереи. 18:30 галерея "VovaTanya" На каждой из локаций будут проходить перформансы от постоянных участников акции "Ночь перформанса" - Марии Дроздовой, Натальи Лесной, Юрия Штайды, специальной гостьи проекту из Берлина Ани Ибш.

Праздник выходного дня в парке Горького:

Главная сцена:

14.00 - 15.00 Детская развлекательная программа «Волшебная история»

15.00 - 16.00 Кукольное представление

16.00 - 17.00 Оркестр Паникур

17.00 - 18.00 Научная лаборатория профессора Траута

18.00 - 18.40 Конкурс «Кураж»

19.00 - 20.00 Концерт вокальной группы «Новые люди»

20.00 - 22.00 Молодежная дискотека.

Ретро парк:

16.00 - 20.00 Танцевальный вечер

17.00 - 19.00 Музыкальная программа «Поют все!».

Средневековая площадь:

13.00 - 18.00 Клуб исторической реконструкции «Князь».

Центральная алея:

12.00 - 20.00 Аквагрим, био-тату

13.00 - 20.00 Живые статуи «Железная маска"

15.00 - 18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка.

Озеро:

19.00 – 20.00 Звучит саксофон

Детский парк:

12.00 - 13.00 Детская танцевальная программа

17.00 - 18.00 Детская развлекательная программа ПДД со сказочными героями.

Французский парк:

18.00 – 19.00 Звучит кларнет

20.00 — 21.00 Концерт фортепиано

Дикий запад:

18.00 — 21.30 Salsa open air.

Логово Билли Кида:

12.00 - 19.00 Гончарная мастерская

13.00 - 14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»

5 сентября

Пешая экскурсия «Конторская — прогулка в прошлое» с командой kharkovgo.

Как и чем жил Харьков более ста лет назад, и отличным местом для этого является улица Конторская. Здесь вы увидите гостиницу «Версаль», дом Зинаиды Серебряковой, дом Ильи Мечникова, частный кинотеатр купца Енуровского, одну из первых кондитерских фабрик в Харькове, первую станцию скорой помощи и многое другое.

Адрес: сбор группы в сквере, ул. Конторская, 3. Окончание в районе Гончаровской гребли.

Начало: 18:00

Запись по телефону: +38 (095) 4488111

Цена: 100 грн.

Кинотеатр под открытым небом "Звездная ночь".

Цель мероприятия – популяризация украинского кино.

Начало: 20:00

Адрес: Ретропарк в парке Горького.

Серия кинопросмотров REVIEW с киноведом Родионом Бронниковым!

Сразу на четырех экранах смотрим фильм «DRIVE» датского режиссера Николаса Виндинґа Рефна с Райаном Ґослингом в главной роли. Открывает вечер художница Полина Кузнецова своей новой экспозицией «Мечты».

Стоимость: 200 грн (в день просмотра дороже)

Начало: 18:00

Адрес: Promodo Hub, ул. Отакара Яроша, 18.

Rap.ua Festival 2021

Rap.ua Festival - событие, орагнизована порталом Rap.ua, что объединяет урбан-музыкантов со всей страны. Кроме мощного лайн-апа (Saluki, Youra, давление, Билык, Жека растить, IDFX, гоняя, Nemo322, 21plohoi) и двух музыкальных сцен, гостей фестиваля ждут контесты с граффити, скейтбординга, BMX, Брейкинг, стритболу, панна-футболу, воркауту, паркуру и зона японской стрит-культуры.

Начало: 17:00

Цена: 390-700 грн

Адрес: Арт-завод «Механика».