03.09.2021 13:06 Валерия кононова
Куда сходить в Харькове: 3-5 сентября
Харьков ждет первые выходные после начала учебного года. Куда могут сходить харьковчане, новоприбывшие студенты и новоиспеченные школьники с 3 по 5 сентября.
Куда сходить в Харькове: 3-5 сентября
3 сентября
Открытие выставки «Волязловский и вся его творческая жизнь»
Стас Волязловский - херсонский художник, участник объединения «Тотем» и гоп-глэм группы «Рапаны», лауреат художественной премии имени Казимира Малевича, стипендиат программы министра культуры и национального наследия Республики Польша Gaude Polonia. При жизни имел выставки во Франции, Бельгии, Чехии, Польши, Германии и других странах. Работы хранятся в частных коллекциях и музеях, в частности в Центре современного искусства Помпиду (Франция) и галереи Арсенал (Польша).
Выставка продлится с 3 по 26 сентября. Вход свободный (18+).
Адрес: ЕрмиловЦентр, пл. Свободы, 4.
Кинотеатр под открытым небом "Звездная ночь".
Цель мероприятия – популяризация украинского кино. Стартует киномарафон произведением Ахтема Сеитаблаева "Киборги".
Начало: 20:00
Адрес: Ретропарк в парке Горького
Мероприятия в парке Горького
17.00 - 18.00 Вокальная студия «Резонанс» (Главная сцена)
19.00 - 20.00 Концерт группы «Jazz time» (Главная сцена)
18.00 - 21.30 Вечер танго (Ретро парк).
Открытие хорового сезона
Академический хор им. Вячеслава Палкина.
Художественный руководитель - Андрей Сиротенко.
Где: Харьковская областная филармония
Начало: 18:30
4 сентября
Факультатив «К истории визиток как способа общения»
На факультативном занятии предлагаем вам увлекательное путешествие в мир идентификации личности - от вещественных и бумажных карт к никнеймам и аватаркам.
Начало: 14:00
Стоимость:
-
для взрослых - 30 грн
-
для детей, школьников, студентов - 20 грн.
Адрес: Харьковский исторический музей имени М.Ф. Сумцова.
Кинотеатр под открытым небом "Звездная ночь".
Цель мероприятия – популяризация украинского кино.
Начало: 20:00
Адрес: Ретропарк в парке Горького.
Масштабный проекто "No Табу. Обновление", посвященный юбилейному фестивалю NonStopMedia Х.
4 сентября состоятся открытия в трех арт-пространствах города.
-
16:00 основной зал муниципальной галереи.
-
17:00 АРТпидвал муниципальной галереи.
-
18:30 галерея "VovaTanya"
На каждой из локаций будут проходить перформансы от постоянных участников акции "Ночь перформанса" - Марии Дроздовой, Натальи Лесной, Юрия Штайды, специальной гостьи проекту из Берлина Ани Ибш.
Праздник выходного дня в парке Горького:
Главная сцена:
14.00 - 15.00 Детская развлекательная программа «Волшебная история»
15.00 - 16.00 Кукольное представление
16.00 - 17.00 Оркестр Паникур
17.00 - 18.00 Научная лаборатория профессора Траута
18.00 - 18.40 Конкурс «Кураж»
19.00 - 20.00 Концерт вокальной группы «Новые люди»
20.00 - 22.00 Молодежная дискотека.
Ретро парк:
16.00 - 20.00 Танцевальный вечер
17.00 - 19.00 Музыкальная программа «Поют все!».
Средневековая площадь:
13.00 - 18.00 Клуб исторической реконструкции «Князь».
Центральная алея:
12.00 - 20.00 Аквагрим, био-тату
13.00 - 20.00 Живые статуи «Железная маска"
15.00 - 18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка.
Озеро:
19.00 – 20.00 Звучит саксофон
Детский парк:
12.00 - 13.00 Детская танцевальная программа
17.00 - 18.00 Детская развлекательная программа ПДД со сказочными героями.
Французский парк:
18.00 – 19.00 Звучит кларнет
20.00 — 21.00 Концерт фортепиано
Дикий запад:
18.00 — 21.30 Salsa open air.
Логово Билли Кида:
12.00 - 19.00 Гончарная мастерская
13.00 - 14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»
5 сентября
Пешая экскурсия «Конторская — прогулка в прошлое» с командой kharkovgo.
Как и чем жил Харьков более ста лет назад, и отличным местом для этого является улица Конторская. Здесь вы увидите гостиницу «Версаль», дом Зинаиды Серебряковой, дом Ильи Мечникова, частный кинотеатр купца Енуровского, одну из первых кондитерских фабрик в Харькове, первую станцию скорой помощи и многое другое.
Адрес: сбор группы в сквере, ул. Конторская, 3. Окончание в районе Гончаровской гребли.
Начало: 18:00
Запись по телефону: +38 (095) 4488111
Цена: 100 грн.
Кинотеатр под открытым небом "Звездная ночь".
Цель мероприятия – популяризация украинского кино.
Начало: 20:00
Адрес: Ретропарк в парке Горького.
Серия кинопросмотров REVIEW с киноведом Родионом Бронниковым!
Сразу на четырех экранах смотрим фильм «DRIVE» датского режиссера Николаса Виндинґа Рефна с Райаном Ґослингом в главной роли. Открывает вечер художница Полина Кузнецова своей новой экспозицией «Мечты».
Стоимость: 200 грн (в день просмотра дороже)
Начало: 18:00
Адрес: Promodo Hub, ул. Отакара Яроша, 18.
Rap.ua Festival 2021
Rap.ua Festival - событие, орагнизована порталом Rap.ua, что объединяет урбан-музыкантов со всей страны. Кроме мощного лайн-апа (Saluki, Youra, давление, Билык, Жека растить, IDFX, гоняя, Nemo322, 21plohoi) и двух музыкальных сцен, гостей фестиваля ждут контесты с граффити, скейтбординга, BMX, Брейкинг, стритболу, панна-футболу, воркауту, паркуру и зона японской стрит-культуры.
Начало: 17:00
Цена: 390-700 грн
Адрес: Арт-завод «Механика».
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости