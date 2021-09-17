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17.09.2021  20:27   

В Харькове пройдет фестиваль художественной татуировки

18 - 19 сентября 2021 года в Харькове, состоится Kharkiv Tatoo Convention.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, на выходных в Первой столице состоится фестиваль для любителей татуировок.  Kharkiv Tatoo Convention "Конвенция художественной татуировки" объединит всех тату-мастеров и ценителей данной культуры на одной территории.
 
На мероприятии можно сделать новую, обновить старую или обсудить детали будущей татуировку. 
 
Здесь можно будет отдохнуть, вкусно перекусить, оценить искусство подвешивания на крюках. 
 
Для любителей тату-шопинга на фестивале будет работать отдельная торговая зона, на которой можно приобрести не только тату-оборудования, но и всевозможные аксессуары, памятные сувениры, крутые футболки и многое другое. 
 
Фестиваль можно будет посетить за 200 гривен на Арт-заводе "Механика", где он начнется в 11:00 в субботу и охватит оба выходных дня.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом  18-19 сентября 2021 года пройдет фестиваль «Алексеевская крепость» и будет посвящен 290-й годовщине строительства украинской оборонной линии.
 
Тэги:  фестиваль, татуировка, харьков, механика, тату-шоппинг, отдых, куда пойти
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