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17.09.2021  19:52   

ДТП: В Харькове на ХТЗ разбились два легковых авто (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на ХТЗ.

Крепкая встреча машин случилась на улице Момота. Здесь столкнулись два легковых автомобиля. Подробностей пока нет.

ДТП Харьков: Разбились два автомобиля на улице Момота

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 13 сентября в районе перекрестка улиц Рождественской и Благовещенской столкнулись автомобили двух служб такси. В результате столкновения пострадали пассажиры одного из авто – 3-летний мальчик и женщина 36 лет. Их доставили в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпустили домой.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, хтз, момота, перекресток
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