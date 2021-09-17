ДТП: В Харькове на ХТЗ разбились два легковых авто (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на ХТЗ.
Крепкая встреча машин случилась на улице Момота. Здесь столкнулись два легковых автомобиля. Подробностей пока нет.
Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 13 сентября в районе перекрестка улиц Рождественской и Благовещенской столкнулись автомобили двух служб такси. В результате столкновения пострадали пассажиры одного из авто – 3-летний мальчик и женщина 36 лет. Их доставили в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпустили домой.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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