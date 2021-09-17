17.09.2021 19:52

ДТП: В Харькове на ХТЗ разбились два легковых авто (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на ХТЗ.

Крепкая встреча машин случилась на улице Момота. Здесь столкнулись два легковых автомобиля. Подробностей пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 13 сентября в районе перекрестка улиц Рождественской и Благовещенской столкнулись автомобили двух служб такси. В результате столкновения пострадали пассажиры одного из авто – 3-летний мальчик и женщина 36 лет. Их доставили в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпустили домой.