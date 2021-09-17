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17.09.2021  21:13   

Найден мертвым пропавший в Харькове мужчина

Исчезнувшего в Харькове Михаила Ярмоленко искали полтора месяца.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, найдено тело 31-летнего Михаила Ярмоленко. Мужчину, вышедшего из дома на Холодной Горе, разыскивали полтора месяца.

Напомним, ранее мы писали о том, что невысокий житель села Колодязное Купянского района Михаил Ярмоленко,  с короткими темными волосами, в серо-зеленом теплом спортивном костюме и кроссовках 3 августа 2021 года вышел из дома по Волонтерской улице на Холодной горе и пропал. При нем был мобильный телефон. Особыми приметами мужчины были шрам на подбородке и скопление красных родинок под левым глазом.

Помогите найти: под Харьковом пропал мужчина

Напомним, ранее мы писали о том, что после двух месяцев поисков найден живым мужчина.

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