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14.08.2021  12:36   

Помогите найти: под Харьковом пропал мужчина (фото)

Под Харьковом более три недели разыскивают Сергей Лукашов.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, полицией разыскивается 44-летний Сергей Лукашов. Уроженец Луганской области, проживающий в селе Добролюбовка Купянского района, 23 июля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
 
Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить сектору полицейской деятельности №1 Купянского райотдела полиции ГУНП в Харьковской области по адресу: поселок Двуречная, улица Слобожанська, 33 или по телефонам: (05750) 7-66-41 (дежурная часть), 066 671 24 63 (уголовный розыск).
 
 
 
Напомним, ранее мы писали о пропавшем под Харьковом Александре Нижниковском. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков
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