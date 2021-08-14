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14.08.2021  13:27   

На коксовом заводе установят новые фильтры для очистки воздуха

На Коксовом заводе "Новомет" планируют установить современные немецкие фильтры для очистки воздуха.

На коксовом заводе установят новые фильтры для очистки воздуха. Новости Харькова
 
Для этого предприятие заключило соглашение с немецко компанией BWF Group и украинской компанией "Техноком центр". Модернизация аспирационной установки коксосортировочного отделения поможет существенно уменьшить выбросы пыли в воздух.
 
Представитель немецкой компании Денис Кузнецов рассказал, что проходя через камеру грязного газа, запыленный газ проходит через поры фильтровального материала. Далее пыль будет оседать на поверхности рукавов, а очищенный газ уже попадает в камеру чистого газа, где удаляется из фильтра.
 
По словам директора ООО "Коксовый завод "Новомет" Максима Бондарева, сегодня - очередной этап, который должен войти в нашу историю, как очередной шаг, улучшающий атмосферу и экологическую обстановку вокруг .
 
Полная модернизация и замена всех воздуховодов на полипропиленовые даст возможность сделать систему более эффективной и долговечной.
 
Эти усовершенствования стали результатом переговоров с общественностью и местными властями.
 
Глава администрации Новобаварского района Татьяна Цибульник уверена, что этому предшествовала огромная работа городской власти с руководством предприятия в лице Игоря Александровича Терехова. И руководство предприятия понимает, насколько важна эта модернизация. 
Однако на этом совершенствование оборудования на предприятии не заканчиваются.
 
"Следующим нашим этапом будет модернизация биохимической установки очистки воды, которая используется в оборотном цикле в нашем производстве. Данная вода используется для тушения кокса, следовательно это даст нам еще одну возможность улучшить обстановку вокруг, уменьшив запахи", - отметил директор "Новомет" Максим Бондарев.
 
По его словам, на заводе делают все возможное, чтобы снизить количество выбросов в атмосферу. Фильтры для очистки воздуха на предприятии планируют установить уже в середине октября.
 
Тэги:  коксовый, харьков
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