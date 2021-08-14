14.08.2021 13:27

На коксовом заводе установят новые фильтры для очистки воздуха

На Коксовом заводе "Новомет" планируют установить современные немецкие фильтры для очистки воздуха.

Для этого предприятие заключило соглашение с немецко компанией BWF Group и украинской компанией "Техноком центр". Модернизация аспирационной установки коксосортировочного отделения поможет существенно уменьшить выбросы пыли в воздух.

Представитель немецкой компании Денис Кузнецов рассказал, что проходя через камеру грязного газа, запыленный газ проходит через поры фильтровального материала. Далее пыль будет оседать на поверхности рукавов, а очищенный газ уже попадает в камеру чистого газа, где удаляется из фильтра.

По словам директора ООО "Коксовый завод "Новомет" Максима Бондарева, сегодня - очередной этап, который должен войти в нашу историю, как очередной шаг, улучшающий атмосферу и экологическую обстановку вокруг .

Полная модернизация и замена всех воздуховодов на полипропиленовые даст возможность сделать систему более эффективной и долговечной.

Эти усовершенствования стали результатом переговоров с общественностью и местными властями.

Глава администрации Новобаварского района Татьяна Цибульник уверена, что этому предшествовала огромная работа городской власти с руководством предприятия в лице Игоря Александровича Терехова. И руководство предприятия понимает, насколько важна эта модернизация.

Однако на этом совершенствование оборудования на предприятии не заканчиваются.

"Следующим нашим этапом будет модернизация биохимической установки очистки воды, которая используется в оборотном цикле в нашем производстве. Данная вода используется для тушения кокса, следовательно это даст нам еще одну возможность улучшить обстановку вокруг, уменьшив запахи", - отметил директор "Новомет" Максим Бондарев.

По его словам, на заводе делают все возможное, чтобы снизить количество выбросов в атмосферу. Фильтры для очистки воздуха на предприятии планируют установить уже в середине октября.