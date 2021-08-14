14.08.2021 14:00

Красивый город: Как выглядит Харьковская Соборная мечеть (видео)

В Харькове ко Дню города выпустили серию видео о достопримечательностях и исторически значимых объектах



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В 1906 году, в канун месяца Рамазан, на берегу Лопани была открыта Соборная мечеть, став первой на территории современной Украины. Появление ее было связано с быстро растущей мусульманской общиной, к в 1897 году достигшей 760 татар.

Большинство местных мусульман исповедовали суннизм, но незначительная шиитская община не имела собственной мечети и в свои особо почитаемые религиозные дни приходила в Соборную мечеть.

В годы революции новая власть экспроприировала здание, устроив в ней тир. В июле 1922 мечеть была принята на баланс мусульманской общины

В 1936 году, используя как формальную причину расширение и обустройство русла реки, советская власть разрушила мечеть . Три сохранившихся постройки были превращенны в жилые дома.

28 августа 1991 в Харьковском областном совете депутатов был зарегистрирован Устав общины мусульман. Мусульманская воскресная школа возвратилась в прежнее помещение. В 1999 году началось восстановление мечети на том же месте.

Осенью 2000 года был вырыт котлован под фундамент, при закладке которого был обнаружен фундамент бывшей мечети. 21 сентября 2004 на куполе и минарете были установлены мусульманские символы — полумесяцы. В настоящее время продолжаются работы по внутренней отделке и завершении строительных работ. В 2006 году было отмечено столетие со дня открытия соборной мечети.

Напомним, ранее мы писали, что легендарный киноконцертный зал «Украина» вновь открывает свои двери после реконструкции.