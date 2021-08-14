В Харькове горит квартира в многоэтажке (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - пожар.
По предварительной информации полыхает квартира в многоэтажке по улице Новгородской, 44,
Охваченное огнем помещение расположено на 8 этаже.
Пожарные на месте.
Напомним, ранее мы писали о кафе, горевшем шесть часов под Харьковом
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Гороскоп имеет острые кромки, о которые легко можно пораниться. Звезды будут требовать от вас большей четкости и конкретности. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Погодные условия на Харьковщине будут формироваться под влиянием восточной периферии европейского антициклона "Elfi". Будет сухо, а температурный фон снизится на 2 - 4 градуса, особенно в ночные часы.
14 августа православный мир отмечает первый Спас.
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