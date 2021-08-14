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14.08.2021  14:16   

В Харькове горит квартира в многоэтажке (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - пожар.

По предварительной информации полыхает квартира в многоэтажке по улице Новгородской, 44,

Охваченное огнем помещение расположено на 8 этаже.

Пожарные на месте. 

На момент возгорания владельца квартиры не было дома. Когда приехали спасатели, хозяин пришел и открыл дверь пожарным.
 
Огонь охватил около 20 кв. м. На месте происшествия работают четыре отделения пожарных. Жителей эвакуировали, пострадавших нет.
 

Напомним, ранее мы писали о кафе, горевшем шесть часов под Харьковом

Тэги:  пожар, харьков, горит квартира, новгородская
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