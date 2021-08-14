14.08.2021 14:16

В Харькове горит квартира в многоэтажке (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - пожар.

По предварительной информации полыхает квартира в многоэтажке по улице Новгородской, 44,

Охваченное огнем помещение расположено на 8 этаже.

Пожарные на месте.

На момент возгорания владельца квартиры не было дома. Когда приехали спасатели, хозяин пришел и открыл дверь пожарным.

Огонь охватил около 20 кв. м. На месте происшествия работают четыре отделения пожарных. Жителей эвакуировали, пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали о кафе, горевшем шесть часов под Харьковом