27.07.2021 19:06

Первый конный памятник в Харькове: история создания и открытия (видео)

Где нет исторических документов, рождаются домыслы, легенды. Красивую легенду породила людская молва и о Харькове, а точнее про его основателя – казака Харько.

По сей день не утихают споры о дате возникновения нашего родного города. Кто-то, слыша цифру 1654 скептически улыбается, начиная жаркие споры. Кто они - первые жители нашего края? Каким был их быт? На эти и многие другие вопросы историки и краеведе ищут и находят ответы.

Однако, в желании создать памятник основателю нашего родного города споров не было.

Инициатива подарить памятник возникла в 2004 году у мэра Москвы Юрия Лужкова. Подарок был приурочен к 350-летнему юбилею Харькова. Образ Харько перенесли с почтовой марки 19 века, на которой был отображен «основатель» города. Заказ на изготовление монумента был передан знаменитому художнику-монументалисту Зурабу Церетели. Бронзовую конную статую отлили в Санкт-Петербурге на заводе монументальных скульптур. Стоит отметить интересный факт. Скульптура коня имеет все подобающие коню физиологические особенности в натуральную величину.

Из России памятник был доставлен в разобранном виде. Монтаж творения был начат 12 августа 2004 года. Для постамента памятника были использованы 13-метровые сваи. Монумент расположился в начале проспекта Науки.

Торжественное открытие состоялось 22 августа 2004 года. На церемонии присутствовали мэр Харькова Владимир Шумилкин и председатель Харьковской областной администрации Евгений Кушнарев. В подножье монумента заложили капсулу с посланием будущим харьковчанам.

Могучая скульптура весом более 70 тонн и сейчас величественно украшает центр нашего родного города, отображая наше славное прошлое .

Напомним, про Харьковский исторический музей вы можете изнать нашей следующей статье