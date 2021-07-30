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30.07.2021  13:24   

iMac: моноблок с современными возможностями

Не все знают, что домашний ПК может быть не только мощным, но и очень компактным. Речь идет не о современных ноутбуках, а о моноблоках.

iMac: моноблок с современными возможностями
 
Пользователь получает ПК, состоящий только из дисплея: системный блок спрятан внутри экрана. Так, можно последний iMac купить на Tehnoezh, где представлены современные модели гаджетов от Apple.
 

Моноблок со впечатляющими параметрами производительности

Толщина современных смартфонов составляет около 10 мм. Но почти такие же параметры имеет огромный дисплей iMac — всего 11,5 мм. Естественно, минимальная толщина отразилась и на общем весе устройства: гаджет весит не более 5 кг. Остается только представить, сколько весит обычный ПК вместе с системным блоком и дисплеем.  
 
Минимальная толщина стала возможной благодаря собственной разработке бренда — чипу М1. Внутри такого процессора находятся графическая карта, оперативка и ЦП.
 
Гаджет кажется на вид достаточно хрупким, но не стоит переживать, что он неустойчив. Производитель создал идеально сбалансированную подставку, а блок питания крепится с помощью магнита. Плетеный кабель продолжает стиль устройства и имеет аналогичный с моноблоком цвет.
 

Четкая картинка в мельчайших деталях

Разрешение экрана 4,5К, поэтому пользователи могут увидеть каждую деталь фото. Матрица отображает более миллиарда цветов, а яркость составляет 500 кд / кв. м, поэтому изображение получается очень насыщенным.
 
Для защиты органов зрения на поверхность экрана нанесено антибликовое покрытие. Кроме того, устройство автоматически регулирует яркость дисплея и цветовую температуру при изменении интенсивности освещения.      
 
Из полезных функций встроенной камеры стоит выделить:
 
  • автоматический баланс белого;
  • самостоятельную настройку экспозиции;
  • автоматическое распознавание лиц;
  • снижение шума при недостаточном освещении и т. д.
Разрешение камеры 1080р позволяет общаться с друзьями в сеансах видеосвязи. Процессор М1 дополнительно обрабатывает видеосигнал с камеры и делает картинку насыщенной.
 
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