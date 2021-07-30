30.07.2021 13:24

iMac: моноблок с современными возможностями

Не все знают, что домашний ПК может быть не только мощным, но и очень компактным. Речь идет не о современных ноутбуках, а о моноблоках.

Пользователь получает ПК, состоящий только из дисплея: системный блок спрятан внутри экрана. Так, можно последний iMac купить на Tehnoezh , где представлены современные модели гаджетов от Apple.

Моноблок со впечатляющими параметрами производительности

Толщина современных смартфонов составляет около 10 мм. Но почти такие же параметры имеет огромный дисплей iMac — всего 11,5 мм. Естественно, минимальная толщина отразилась и на общем весе устройства: гаджет весит не более 5 кг. Остается только представить, сколько весит обычный ПК вместе с системным блоком и дисплеем.

Минимальная толщина стала возможной благодаря собственной разработке бренда — чипу М1. Внутри такого процессора находятся графическая карта, оперативка и ЦП.

Гаджет кажется на вид достаточно хрупким, но не стоит переживать, что он неустойчив. Производитель создал идеально сбалансированную подставку, а блок питания крепится с помощью магнита. Плетеный кабель продолжает стиль устройства и имеет аналогичный с моноблоком цвет.

Четкая картинка в мельчайших деталях

Разрешение экрана 4,5К, поэтому пользователи могут увидеть каждую деталь фото. Матрица отображает более миллиарда цветов, а яркость составляет 500 кд / кв. м, поэтому изображение получается очень насыщенным.

Для защиты органов зрения на поверхность экрана нанесено антибликовое покрытие. Кроме того, устройство автоматически регулирует яркость дисплея и цветовую температуру при изменении интенсивности освещения.

Из полезных функций встроенной камеры стоит выделить:

автоматический баланс белого;

самостоятельную настройку экспозиции;

автоматическое распознавание лиц;

снижение шума при недостаточном освещении и т. д.

Разрешение камеры 1080р позволяет общаться с друзьями в сеансах видеосвязи. Процессор М1 дополнительно обрабатывает видеосигнал с камеры и делает картинку насыщенной.