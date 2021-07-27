27.07.2021 18:08 Евгений Клочко

В Харькове появился мурал с символом города

Новый мурал в Харькове появился на здании, расположенном по улице Манизера, 8. На локации побывали и журналисты РЕДПОСТ.

Теперь на торце этого здания, словно в окно в прошлое, старинная улочка Харькова. Здесь и известнейший в городе собор и аутентичные вывески торговых лавок. Их воссоздавали по старинным открыткам. Мурал настолько реалистичный, что кажется, будто ты действительно стоишь на брусчатке XIX века. Вдали Успенский собор, постройки тех лет. Угадали? Да, это улица Университетская. Изображение на стене плавно сливается с двориком, а дополняет архитектурный ансамбль беседка. Именно такие украшали усадьбы помещиков.

Со временем здесь планируют обустроить тематическую локацию: беседку-ротонду с подсветкой, лавочки, аллею.

Над муралом работала творческая группа художников «Кайлас-В». Идею активистов поддержал руководитель города Игорь Терехов. Инициаторы воплощения данного проекта говорят, что этот уютный уголок города может стать одним из самих романтических мест Харькова. Подойдет он также и для проведения тематических памятных мероприятий.

Напомним, в Харькове завершена реставрация самого большого в Украине мурала музыканту Кузьме Скрябину.