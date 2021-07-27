27.07.2021 19:31

В Харькове на пешеходном переходе скорая сбила пожилого мужчину

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июля в 12:20 на проспекте Любви Малой.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в отделе коммуникаций областной полиции. По словам правоохранителей, водителю кареты скорой не было видно за припаркованным на обочине автомобилем мужчину. Водитель бригады скорой медицинской помощи, направляясь на вызов с включенными световыми и звуковыми сигналами, совершил наезд на мужчину, когда тот вышел на проезжую часть.

75-летнего пострадавшего забрала другая бригада медиков, однако по пути в больницу он скончался.

По данному факту следственным отделом внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее РЕДПОСТ писал, что 25 июня около 8:40 на перекрестке бульвара Богдана Хмельницкого и улицы Рыбалко в Харькове в дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход