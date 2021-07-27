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27.07.2021  19:31   

В Харькове на пешеходном переходе скорая сбила пожилого мужчину

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июля в 12:20 на проспекте Любви Малой.

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Об этом РЕДПОСТ сообщили в отделе коммуникаций областной полиции. По словам правоохранителей, водителю кареты скорой не было видно за припаркованным на обочине автомобилем мужчину. Водитель бригады скорой медицинской помощи, направляясь на вызов с включенными световыми и звуковыми сигналами, совершил наезд на мужчину, когда тот вышел на проезжую часть.
 
 75-летнего пострадавшего забрала другая бригада медиков, однако по пути в больницу он скончался.
 
По данному факту следственным отделом внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что 25 июня около 8:40 на перекрестке бульвара Богдана Хмельницкого и улицы Рыбалко в Харькове в дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, дтп
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