27.07.2021 19:31
В Харькове на пешеходном переходе скорая сбила пожилого мужчину
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июля в 12:20 на проспекте Любви Малой.
Об этом РЕДПОСТ
сообщили в отделе коммуникаций областной полиции. По словам правоохранителей, водителю кареты скорой не было видно за припаркованным на обочине автомобилем мужчину. Водитель бригады скорой медицинской помощи, направляясь на вызов с включенными световыми и звуковыми сигналами, совершил наезд на мужчину, когда тот вышел на проезжую часть.
75-летнего пострадавшего забрала другая бригада медиков, однако по пути в больницу он скончался.
По данному факту следственным отделом внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Ранее РЕДПОСТ писал, что 25 июня около 8:40 на перекрестке бульвара Богдана Хмельницкого и улицы Рыбалко в Харькове в дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход
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