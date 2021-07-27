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27.07.2021  17:17   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 28 июля

Облака в Харькове уже с утра займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Местами может пройти дождь.


Фото: Василий Голосный

Погода в Харькове на среду, 28 июля 2021 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+27°C (ощущается как +25°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+32°C (ощущается как +36°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +32°...+25°C (ощущается как +34°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 28%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Вспышки на Солнце спровоцировали геомагнитные колебания. К концу суток ожидается слабая магнитная буря.

Народные приметы. В народе говорили, что если 28 июля устанавливается солнечная погода – это настоящее счастье и удача, ведь именно в этот день солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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