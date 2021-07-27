Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 28 июля

Облака в Харькове уже с утра займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Местами может пройти дождь.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+27°C (ощущается как +25°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+32°C (ощущается как +36°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +32°...+25°C (ощущается как +34°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 28%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Вспышки на Солнце спровоцировали геомагнитные колебания. К концу суток ожидается слабая магнитная буря.
Народные приметы. В народе говорили, что если 28 июля устанавливается солнечная погода – это настоящее счастье и удача, ведь именно в этот день солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
Облака в Харькове уже с утра займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Местами может пройти дождь.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
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