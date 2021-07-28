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28.07.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 28 июля

Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 28 июля

Овен (21 марта – 20 апреля)
В отношениях с людьми многое может раздражать Овна, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Овен захочет докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя! Звезды советуют ему сосредоточиться на делах, в которых Овен все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, в делах Телец не обладает достаточной решимостью – он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что Тельцу надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это ему пригодится.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В Близнецах может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет их повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза им будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Близнецы могут проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, им надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды советуют ему действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Рак может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Льву решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют Льву свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве не следует расслабляться: от ее внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Дева ни делала, ей следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Дева не заметит опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня – Деве необходимо быть настороже, иначе ее беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам следует быть осторожными: они могут оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Весы рискуют оказаться втянутыми. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Весов, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Весам следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион будет строг, но справедлив, – по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Скорпиона. Звезды предупреждают Скорпиона о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельца есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Стрелец будет отлично ладить с окружающими. В разговоре он настроен больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды советуют Стрельцу поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Стрельца способна творить чудеса, она – его волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп дает Козерогу шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самого Козерога. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, Козерогу стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Водолею отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему нелегко найти общий язык – Водолей будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды советуют Рыбам избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Рыбам стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Рыбы почувствуют облегчение. Впрочем, таким же образом Рыбы могут освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз
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