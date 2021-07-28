28.07.2021 07:00

Крещение Киевской Руси-Украины: события 28 июля

День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.

Праздник приходится на 28 июля – день, когда церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, положившего начало христианизации Древней Руси.



Впервые новый праздник в Украине отметили в 2007 году – неофициально. Но уже в июле 2008-го вышел Указ президента об учреждении государственного праздника «День крещения Киевской Руси-Украины».

На празднование юбилея 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в Киев приглашены иностранные гости, представители православных и католических церквей мира, в том числе официальная делегация Вселенского патриархата, представители украинских церквей в диаспоре.

* * *

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.



Первый подобный День был проведен в 2008 году по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла эту дату в свой календарь, таким образом Всемирный день борьбы с гепатитом получил официальный статус.

У Дня есть и свой символ — «Три мудрые обезьяны» — и соответствующий девиз — «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу», как показатель отношения современного общества к проблеме гепатита — то есть её игнорирование.



Поэтому проведение Всемирного дня борьбы с гепатитом направлено, прежде всего, на привлечение внимания широкой общественности и специалистов к указанной проблеме, повышение заинтересованности граждан каждой страны в проведении профилактических мероприятий. Применение гигиенических знаний на практике каждым человеком, признание важности иммунопрофилактики гепатитов А и В, а также участие в проведении прививочных компаний позволит сохранить здоровье населения не только каждой отдельной страны, но и населения планеты в целом.



Также в этот день...



28 июля 1586 года Сэр Томас Хэрриот привез в Европу картофель.



1697 – экспедиция казачьего пятидесятника Владимира Атласова высадилась в устье реки Камчатка. Начинается присоединение одноименного полуострова к России.



1806 – родился Александр Иванов, русский художник, создатель произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты, представитель академизма, автор грандиозного полотна «Явление Христа народу».



1851 – впервые в мире сфотографировано (запечатлено на дагерротипе) полное солнечное затмение.



1858 – служащий британской администрации в Индии Уильям Хершель впервые использовал отпечатки пальцев в качестве средства идентификации личности.



1858 – французский фотограф и карикатурист Феликс Надар, запатентовавший в 1855 идею использования аэрофотографии для изготовления карт и целей разведки, сделал первую в мире аэрофотосъемку, совершив для этого подъем на аэростате. По этому случаю была распространена сатирическая литография, на которой был изображен Надар, фотографирующий Париж из корзины воздушного шара, под названием «Надар поднимает фотографию до высот искусства».



1862 – в штате Монтана (США) найдено золото, что вызвало золотую лихорадку.



1909 – родилась Энне Бурда, немецкая создательница журнала «Burda moden».



1914 – началась Первая мировая война – один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества (28 июля 1914 – 11 ноября 1918).



1923 – родился Владимир Басов, актер и кинорежиссер.



1937 – родился Виктор Мережко, сценарист и режиссер. По сценариям Виктора Мережко сняты такие известные картины как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».



1943 – родилась Марианна Вертинская, советская и российская актриса театра и кино («Капитан Немо», «Семь невест ефрейтора Збруева»).



1951 – родилась Наталия Белохвостикова, советская и российская киноактриса («Тегеран-43», «Принцесса цирка», «Стакан воды»).



1951 – премьера мультфильма Уолта Диснея «Алиса в Стране чудес».



1969 – родилась Юлия Меньшова, актриса, ведущая. Дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой.



1980 – многотысячные похороны Владимира Высоцкого в Москве на Ваганьковском кладбище.



1991 – создан Союз офицеров Украины.



Именины отмечают: Василий, Владимир, Петр.