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28.07.2021  08:12   

Аварийное отключение воды в Харькове 28 июля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:
ул. Героев Труда, 48-д (п. №1), ул. Героев Труда, 48-е до 17:00 28.07.21 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34-б (п. №1, стояк) до 20:00 28 июля.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 20 (п. №1), ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28 июля.

Индустриальный район:
ул. Зубарева, 55 (п. №1) до 20:00 28 июля.

Слободской район:
ул. Державинская, 2 (п. №2) до 17:00 28 июля.

Холодногорский район:
пер. 3-й Таганский, 4-а (п. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 52 (п. №1) до 20:00 28 июля.

Шевченковский район:
пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 28.07.21 г., ул. Шатиловская (Ленина), 41 до 20:00 28 июля.

Напомним, 27 июля в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Тэги:  отключение воды, харьков
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