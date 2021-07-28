Аварийное отключение воды в Харькове 28 июля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
ул. Героев Труда, 48-д (п. №1), ул. Героев Труда, 48-е до 17:00 28.07.21 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34-б (п. №1, стояк) до 20:00 28 июля.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 20 (п. №1), ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28 июля.
Индустриальный район:
ул. Зубарева, 55 (п. №1) до 20:00 28 июля.
Слободской район:
ул. Державинская, 2 (п. №2) до 17:00 28 июля.
Холодногорский район:
пер. 3-й Таганский, 4-а (п. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 52 (п. №1) до 20:00 28 июля.
Шевченковский район:
пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 28.07.21 г., ул. Шатиловская (Ленина), 41 до 20:00 28 июля.
Напомним, 27 июля в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
Облака в Харькове уже с утра займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Местами может пройти дождь.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
влажность:
давление:
ветер: