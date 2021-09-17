17.09.2021 22:05

Праздник спорта состоялся в Харькове (фото)

Праздник спорта прошёл в поселке Жихарь Основянского района. Мероприятие приурочили ко Дню физической культуры и спорта.



Фото: Василий Голосный



Начался праздник торжественной церемонией открытия нового стадиона возле школы 48 по Тернопольской улице в рамках городской социальной, целевой программы развития физкультуры и спорта, сообщает РЕДПОСТ

Стадион оставили с естественным травяным покрытием. Спортсмены говорят, по такому полю удобнее бегать во время игры в футбол. Обустроили и территорию вокруг: соорудили несколько открытых площадок с тренажерами, проложили дорожки, поставили скамейки.



Участие в торжестве принял и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов - поздравил юных спортсменов и вручил ребятам и тренерам Почетные грамоты и благодарности.



В рамках праздника спортсмены порадовали гостей показательными выступлениями по тхэквондо, баскетболу и мастер-классом по воркауту. А футбольные команды на новом поле провели дружеский, праздничный матч.



Праздник продолжился концертом учащихся школы и выступлением кавер-группы.

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