    
Главная Фото Образование Праздник спорта состоялся в Харькове (фото)
17.09.2021  22:05   

Праздник спорта состоялся в Харькове (фото)

Праздник спорта прошёл в поселке Жихарь Основянского района. Мероприятие приурочили ко Дню физической культуры и спорта.


Фото: Василий Голосный
Начался праздник торжественной церемонией открытия нового стадиона возле школы 48 по Тернопольской улице в рамках городской социальной, целевой программы развития физкультуры и спорта, сообщает РЕДПОСТ
 
Стадион оставили с естественным травяным покрытием. Спортсмены говорят, по такому полю удобнее бегать во время игры в футбол. Обустроили и территорию вокруг: соорудили несколько открытых площадок с тренажерами, проложили дорожки, поставили скамейки. 

Участие в торжестве принял и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов - поздравил юных спортсменов и вручил ребятам и тренерам Почетные грамоты и благодарности.
 
В рамках праздника спортсмены порадовали гостей показательными выступлениями по тхэквондо, баскетболу и мастер-классом по воркауту. А футбольные команды на новом поле провели дружеский, праздничный матч.

Праздник продолжился концертом учащихся школы и выступлением кавер-группы.

Фотогалерея

В Жихаре открыли современный школьный стадион В Жихаре открыли современный школьный стадион В Жихаре открыли современный школьный стадион В Жихаре открыли современный школьный стадион В Жихаре открыли современный школьный стадион В Жихаре открыли современный школьный стадион В Жихаре открыли современный школьный стадион В Жихаре открыли современный школьный стадион В Жихаре открыли современный школьный стадион В Жихаре открыли современный школьный стадион
Тэги:  жихарь, стадион, реконструкция, харьков, основянский район, игорь терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.08 Общество В Харькове стартовал велопробег (видео)   29.08 Дороги и транспорт В Харькове с утра в воскресенье ограничено движение в Жихаре 24.02 Власть Горсовет просит правительство не допустить добычу газа в Жихаре
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 