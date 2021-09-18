18.09.2021 06:02

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 18 и 19 сентября

Новая волна похолодания с дождями решила не «начинать с понедельника», и придет в Харьков уже в эти выходные.





С запада в Харьков движется циклон, который и будет определять погоду в ближайшие дни – преимущественно облачную и дождевую, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



В субботу, 18 сентября, на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Сутки начнутся без существенных осадков, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8°...+10°С, днем +20°...+22°С (температура комфорта +20°С).



В воскресенье, 19 сентября, облачная погода продержится весь день. Сильный дождь будет идти весь день, правда, к вечеру он станет слабее, днем ​​местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+16°С, днем +15°...+20°С (температура комфорта +18°С).



Вероятность магнитных бурь: 20%. Метеорологи предупреждают, что суббота начнется слабой магнитной бурей. После шести часов утра ситуация несколько улучшится, усиление геомагнитных колебаний будет наблюдаться все выходные. Так что метеозависимым людям стоит быть осторожными.