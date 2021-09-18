Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 18 и 19 сентября

Новая волна похолодания с дождями решила не «начинать с понедельника», и придет в Харьков уже в эти выходные.
С запада в Харьков движется циклон, который и будет определять погоду в ближайшие дни – преимущественно облачную и дождевую, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В субботу, 18 сентября, на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Сутки начнутся без существенных осадков, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8°...+10°С, днем +20°...+22°С (температура комфорта +20°С).
В воскресенье, 19 сентября, облачная погода продержится весь день. Сильный дождь будет идти весь день, правда, к вечеру он станет слабее, днем местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+16°С, днем +15°...+20°С (температура комфорта +18°С).
Вероятность магнитных бурь: 20%. Метеорологи предупреждают, что суббота начнется слабой магнитной бурей. После шести часов утра ситуация несколько улучшится, усиление геомагнитных колебаний будет наблюдаться все выходные. Так что метеозависимым людям стоит быть осторожными.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Новая волна похолодания с дождями решила не «начинать с понедельника», и придет в Харьков уже в эти выходные.
18 сентября 1987 года в честь Харькова назван астероид.
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