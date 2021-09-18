18.09.2021 07:00

У Харькова появился тезка-астероид: события 18 сентября

18 сентября 1987 года в честь Харькова назван астероид.

Астероид, названный в честь крупного украинского города Харькова, был открыт 18 сентября 1987 года советским астрономом Людмилой Черных в Крымской обсерватории. В списке астероидов зарегистрирован под номером 9167.

Он находится в группы главного пояса астероидов. Это область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, являющаяся местом скопления множества объектов всевозможных размеров, преимущественно неправильной формы, называемых астероидами или малыми планетами.

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Сегодня вместе со всей планетой харьковчане выйдут на Всемирный день уборки «World Cleanup Day». «В 2021 году в акции планируют принять участие около 10 тысяч жителей Харькова и области. Мероприятие будет проходить в трех форматах – групповом, индивидуальном и цифровом», - сообщила координатор World Cleanup Day Ангелина Климова.

Площадь уборки будет большой. Всего выбрано 35 мест в Харькове и 32 - в области. Центральная локация для уборки в Харькове - Журавлевский гидропарк. Также уборку будут проводить в Алексеевском лугопарке, Григоровском бору, парке Победы.

Акция пройдет с соблюдением карантинных норм и правил техники безопасности. За соблюдением карантинных норм будут следить волонтеры. Как и прошлом году, предложено три формы участия:



– Групповые очистки. Собираться в группы можно, но количество участников должно быть ограничено, а площадь достаточно большой для соблюдения социальной дистанции.



– Индивидуальные чистки. Уборка с друзьями или семьей может стать оригинальной формой досуга. А для мотивации превратите его в соревнование. Выбирайте загрязненное место на карте и смело отправляйтесь вперед.



– Цифровое очистки. Новую форму уборки можно проводить в любом удобном месте и в любое время. Удаление лишней информации из своих гаджетов позволит разгрузить центры базы данных, в поддержку которых тратится огромное количество энергии.

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Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.



Праздник, учрежденный в 2003 году, стал глобальной информационно-образовательной программой, направленной на осведомленность общества о проблемах воды и участие в защите водных ресурсов во всем мире.



Изначально Всемирный день мониторинга качества воды предлагали отмечать на месяц позже — 18 октября. Это было связано с тем, что именно 18 октября в 1972 был провозглашен «Акт о чистой воде» — документ, посвященный вопросам восстановления и защиты водных ресурсов. В 2007 году дата была изменена на 18 сентября для облегчения участия тех стран, на территории которых вода в это время года начинает замерзать.

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Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.

Изобретательскую и рационализаторскую деятельность на Украине регулирует Украинский институт промышленной собственности – Укрпатент (UkrPat). До настоящего времени Укрпатентом было зарегистрировано около миллиона патентов на изобретения, а также около десяти тысяч патентов на полезные модели.

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День фармацевтического работника получил статус официального государственного профессионального праздника в 1999 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ N 1128/99 «О дне фармацевтического работника Украины», который предписывал отмечать эту дату ежегодно в третью субботу сентября месяца.



В настоящее время фармацевтические предприятия Украины производят лекарственные средства почти всех лекарственных форм (твердые, жидкие, порошкообразные). Основными группами продукции являются сердечно-сосудистые препараты, анальгетики, витамины, средства для лечения респираторной, эндокринной и желудочно-кишечной системы, а также антибиотики. Украинские лекарства экспортируются в 25 стран мира.

Также в этот день...



В 1640 году в Киеве начался церковный собор, утвердивший православный катехизис, которым на протяжении столетий руководствовалась православная церковь.



1698 – в известнейшую тюрьму Франции Бастилию был переведен таинственный узник, известный как «Железная маска». Это лишь один из немногих достоверных фактов его жизни, давших почву для многочисленных гипотез о его настоящих имени и происхождении. В действительности лицо неизвестного было скрыто обычной маской из черного бархата. Впервые узник объявился в тюрьме Пьемонта в начале 80-х годов и скончался в Бастилии в ноябре 1703 года. Любимая тема слухов – что это был брат-близнец правящего короля… или его двойник… В общем, как там у классика, – «Сбрить усы и расстрелять».



1769 – американец Джон Харрис создает первое фортепиано.



1830 – лошадь обогнала первый американский паровоз в 9-мильной гонке между Райлиз Таверн и Балтимором.



1851 – вышел первый номер «Нью-Йорк Таймс». Цена экземпляра – 2 цента.



1905 – родилась Грета Гарбо (настоящее имя Грета Луиза Густафсон), шведская киноактриса.



1922 – в Праге создан союз украинских студентов-эмигрантов.



1938 – на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днем (Черный день).



1947 – в США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ).



1965 – остров Хортица в Запорожье провозглашен государственным заповедником.



1971 – родилась Джада Пинкетт, американская актриса («Матрица»), экс-супруга голливудской звезды Уилла Смита.



1991 – постановлением президиума Верховной Рады Украины сине-желтый флаг утвержден официальным символом республики.



1996 – в Украине введено штриховое кодирование товаров.



1997 – зарегистрирован домен Google.com



1998 – Сформирован ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, читается айкэн) – международная некоммерческая организация, созданная 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета.



2009 – в Японии изобретен стойкий антисептик, уничтожающий вирусы, в том числе и свиного гриппа.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.