10.09.2021 19:03

Куда пойти в Харькове: спортивные мероприятия выходных

Какие интересные события в Харькове пройдут 11-12 сентября 2021 года.



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Как сообщает РЕДПОСТ , на выходных стоит обратить внимание на следующие мероприятия

11 сентября, 12:00, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. VIII Фестиваль спорта "Kharkiv Sport City". На время мероприятия парк будет разделен на три зоны:

- на центральной аллее будут представлены более 100 спортивных организаций и фитнес-клубов, функционирующих в Харькове;

- в зоне единоборств (слева от главной сцены) спортклубы боевых искусств будут проводить мастер-классы;

- на главной сцене будут организованы показательные выступления.

Гости спортивного фестиваля смогут не только понаблюдать за выступлениями спортсменов, но и непосредственно попробовать себя в различных видах спорта, испытать силу и ловкость на тренажерах, принять участие в конкурсах, спортивном квесте, выиграть призы и подарки.

11 сентября 16:00 и 12 сентября 9:30 , стадион "Динамо", регби харьковский клуб "Олимп" проведет две встречи против "Антареса". Вход на матчи свободный.

11 сентября, 17:00, стадион "Металлист" футбол ФК "Металлист 1925" в рамках 7-го тура VBET Лиги сыграет против киевского "Динамо".

12 сентября, 11:30, мотокросс. Детский городской клуб по мотокроссу "Горизонт" впервые в Украине проведет соревнования на специально построенной для детского мотокросса трассе. В них примут участие спортсмены в возрасте от 6 до 14 лет. Вход свободный.

12 сентября, 14:00, бег состоится старт забегов по взлетно-посадочной полосе Харьковского международного аэропорта (ул. Ромашкина, 1).

12 сентября, 18:45, футбол, ОСК "Металлист" прозвучит стартовый свисток поединка Первой лиги, в котором "Металлист" сыграет с "Краматорском".

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковский женский клуб "Жилстрой-1" прорвался в групповой этап Лиги Чемпионов.