10.09.2021 17:54 Дмитрий Колоней

Момент ДТП в Харькове: Пассажирка сбившей велосипедиста машины накинулась на пострадавшего (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на одной из крупнейших магистралей Первой столицы - проспекте Гагарина.

Столкновение произошло вечером 9-го сентября, около 13-ой больницы. Здесь микроавтобус с прицепом, пропустив две машины, резко перестроился на поворот, не дав проехать велосипедисту.

Мужчина упал на землю, но, не успел он прийти в себя, как из машины выскочила явно недовольная пассажирка. Она схватила его за плечо, размахивая руками, а затем и вовсе оттащила его велосипед в сторону, освобождая дорогу для проезда. Водитель все это время оставался в кабине.

Велосипедист явно травмирован, на видео четко видно, что он хромает. Женщина же, в свою очередь, уже села в машину, чтобы уехать с места происшествия. Однако в конфликт вмешались небезразличные прохожие, заблокировавшие отъезд микроавтобуса.

Тем не менее, в пресс-службе патрульной полиции сообщили, что вызова с места происшествия к ним не поступало.

Напомним, ранее мы писали о смертельной аварии вечером 9 сентября 2021 года, в котором ВАЗ, за рулем которого сидел 37-летний водитель, сбил двух пешеходов. 67-летняя женщина погибла.