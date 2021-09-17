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17.09.2021  18:49   

Куда пойти в Харькове: спортивные мероприятия выходных

Какие интересные события в Харькове пройдут 18-19 сентября 2021 года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, наиблоее интерсные мероприятия пройдут в субботу
 
Суббота, 18 сентября,
 
Лесопарк (возле Мемориала жертвам тоталитаризма)
 
Велопробег и кросс памяти жертв тоталитаризма.
 
В программе мероприятий:
 
10:00 - торжественное открытие;
 
10:10 - возложение цветов на польском и украинском частях Мемориала;
 
10:30 - старт кросса и велопробега;
 
11:10 - награждение участников.
 
13:00, стадион "Динамо"
 
Матч чемпионата Украины по регби-15, в котором харьковский "Олимп" сыграет с киевским "Политехником".
 
16:00, площадка перед ХНАТОБом имени Н. В. Лысенко
 
Командный турнир по стронгмену "Студенческий богатырь Харькова - 2021".
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский в ходе встречи с паралимпийцами, наградил пловца, многократного чемпиона Максима Крипака высоким званием «Герой Украины».
 
 
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