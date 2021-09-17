17.09.2021 18:49
Куда пойти в Харькове: спортивные мероприятия выходных
Какие интересные события в Харькове пройдут 18-19 сентября 2021 года.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, наиблоее интерсные мероприятия пройдут в субботу
Суббота, 18 сентября,
Лесопарк (возле Мемориала жертвам тоталитаризма)
Велопробег и кросс памяти жертв тоталитаризма.
В программе мероприятий:
10:00 - торжественное открытие;
10:10 - возложение цветов на польском и украинском частях Мемориала;
10:30 - старт кросса и велопробега;
11:10 - награждение участников.
13:00, стадион "Динамо"
Матч чемпионата Украины по регби-15, в котором харьковский "Олимп" сыграет с киевским "Политехником".
16:00, площадка перед ХНАТОБом имени Н. В. Лысенко
Командный турнир по стронгмену "Студенческий богатырь Харькова - 2021".
Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский в ходе встречи с паралимпийцами, наградил
пловца, многократного чемпиона Максима Крипака высоким званием «Герой Украины».
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