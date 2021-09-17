Куда пойти в Харькове: спортивные мероприятия выходных

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Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 17 сентября С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.