17.09.2021 17:48

Мужчина в "погонах" найден через неделю после исчезновения (фото)

В Харькове найден 44-летний Юрий Сапранов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове найден мужчина, пропавший неделю назад. Среди особых примет, по которым искали харьковчанина - татуировки на пальцах обеих рук, на спине "большой корабль", на плечах погоны, на груди справа "Николай Чудотворец", На правом предплечье "женщина-воин", на правой ноге от бедра до колена "змея", на стопах обеих ног "надписи".

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 сентября 2021 года из дома по улице Редина вышел одетый в клетчатую рубашку, синие джинсы и кроссовки 44-летний Юрий Сапранов и пропал.