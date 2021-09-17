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17.09.2021  17:48   

Мужчина в "погонах" найден через неделю после исчезновения (фото)

В Харькове найден 44-летний Юрий Сапранов.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове найден мужчина, пропавший неделю назад. Среди особых примет, по которым искали харьковчанина - татуировки на пальцах обеих рук, на спине "большой корабль", на плечах погоны, на груди справа "Николай Чудотворец", На правом предплечье "женщина-воин", на правой ноге от бедра до колена "змея", на стопах обеих ног "надписи". 

В Харькове найден татуированный мужчина, пропавший неделю назад. Новости Харькова

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 сентября 2021 года из дома по улице Редина вышел одетый в клетчатую рубашку, синие джинсы и кроссовки 44-летний Юрий Сапранов и пропал. 

Тэги:  поиск, пропал мужчина, харьков, розыск, найден, татуировки
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