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17.09.2021  17:05   Виталий Хиневич

В Харьковских библиотеках внедряют новые технологии

В Центральной библиотеке имени И. С. Тургенева будут доступны новые форматы интеллектуального досуга горожан.

В библиотеках Харькова внедряют новые технологии
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что на базе библиотеки внедряются инновационные технологии, которые помогут получать полезную информацию, изучать английский язык и получать цифровые навыки.
 
Кроме этого, идет работа по увеличению библиотечного фонда. 
 
«Сегодня библиотека - это современное технологическое, комфортное и открытое пространство, где создаются инновации, где каждый может получить информацию, читать и учиться, общаться и заниматься творчеством, интересно проводить свое свободное время», - сообщила директор учреждения Валентина Иванова.
 
Напомним, бесплатные курсы цифровой грамотности в городе Харькове снова работают в режиме оффлайн.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков
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