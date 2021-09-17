17.09.2021 17:05 Виталий Хиневич

В Харьковских библиотеках внедряют новые технологии

В Центральной библиотеке имени И. С. Тургенева будут доступны новые форматы интеллектуального досуга горожан.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что на базе библиотеки внедряются инновационные технологии, которые помогут получать полезную информацию, изучать английский язык и получать цифровые навыки.

Кроме этого, идет работа по увеличению библиотечного фонда.

«Сегодня библиотека - это современное технологическое, комфортное и открытое пространство, где создаются инновации, где каждый может получить информацию, читать и учиться, общаться и заниматься творчеством, интересно проводить свое свободное время», - сообщила директор учреждения Валентина Иванова.

Напомним, бесплатные курсы цифровой грамотности в городе Харькове снова работают в режиме оффлайн.