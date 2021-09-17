17.09.2021 16:36

В Харькове завершается подготовка к отопительному сезону

В Харькове на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Валентиновской Московский филиал КП «ХТС» завершает реконструкцию магистральной тепловой сети в рамках подготовки к зиме.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , работы по перекладке магистрали почти завершены - уже заменено 2 км. 850 м. трубопровода. Последний участок перекладывается с использованием стальных предизолированных труб (ППУ). Реконструкция выполняется за совместные средства КП «ХТС» и Международного банка реконструкции и развития, в рамках проекта «Повышения энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины». Работы выполняет подрядная организация «ЭНЕРГОКОНСАЛТ».

Старый трубопровод от длительной эксплуатации был в аварийном состоянии и диаметром меньше - 700 мм. Теперь 800мм. Замена обеспечит экономическую эффективность и надежность теплоснабжения потребителей района, позволит снизить потери тепловой энергии и продлит срок эксплуатации магистрали.

"Тепловое хозяйство Московского филиала КП «ХТС» подготовлено к прохождению отопительного периода 2021-2022 гг. Плановые работы по реконструкции сетей практически выполнены:

- на магистральных трубопроводах - 12 объектов;

- на внутриквартальных сетях - 21 объект.

В полном объеме выполнены работы на внутриквартальных сетях, где было заменено почти 3 км", - рассказал А. Иващенко, начальник филиала КП "ХТС" в Московском районе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове внедряют погодное регулирование теплоносителя в жилых домах. За кредитные средства Мирового Банка общедомовой прибор учета тепла получили жители по улице Библика, 2-в, а их соседям по улице Библика, 3 его поставили за счет городского бюджета.

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