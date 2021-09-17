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17.09.2021  13:05   Виталий Хиневич

Харьковчанин получил звание Героя Украины

Государственной наградой Украины наградили паралимпийца.

Харьковчанин получил звание Героя Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести.ua».
 
Отмечается, что 17 сентября Владимир Зеленский в ходе встречи с паралимпийцами, наградил пловца, многократного чемпиона Максима Крипака высоким званием «Герой Украины».
 
"Особенно на Играх в Токио ярко засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец добыл семь наград. Это огромный результат. Улучшил рекорд, который продержался 11 лет и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр. Максим - десятикратный паралимпийский чемпион. Мы были устремлены к телеэкранам, когда плывешь именно ты, потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня - Герой Украины", - сообщил Владимир Зеленский.
 
Напомним, паралимпийцы из Харьковщины завершили выступления в Токио. Харьковский пловец Максим Крипак завоевал больше всего медалей, в том числе и золотых - 5.
 
Источник:   Вести.ua
 Тэги:  харьков
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