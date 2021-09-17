17.09.2021 13:05 Виталий Хиневич

Харьковчанин получил звание Героя Украины

Государственной наградой Украины наградили паралимпийца.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести.ua».

Отмечается, что 17 сентября Владимир Зеленский в ходе встречи с паралимпийцами, наградил пловца, многократного чемпиона Максима Крипака высоким званием «Герой Украины».

"Особенно на Играх в Токио ярко засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец добыл семь наград. Это огромный результат. Улучшил рекорд, который продержался 11 лет и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр. Максим - десятикратный паралимпийский чемпион. Мы были устремлены к телеэкранам, когда плывешь именно ты, потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня - Герой Украины", - сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, паралимпийцы из Харьковщины завершили выступления в Токио. Харьковский пловец Максим Крипак завоевал больше всего медалей, в том числе и золотых - 5.