17.09.2021 13:05 Виталий Хиневич
Харьковчанин получил звание Героя Украины
Государственной наградой Украины наградили паралимпийца.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Вести.ua».
Отмечается, что 17 сентября Владимир Зеленский в ходе встречи с паралимпийцами, наградил пловца, многократного чемпиона Максима Крипака высоким званием «Герой Украины».
"Особенно на Играх в Токио ярко засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец добыл семь наград. Это огромный результат. Улучшил рекорд, который продержался 11 лет и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр. Максим - десятикратный паралимпийский чемпион. Мы были устремлены к телеэкранам, когда плывешь именно ты, потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня - Герой Украины", - сообщил Владимир Зеленский.
Напомним, паралимпийцы из Харьковщины завершили выступления
в Токио. Харьковский пловец Максим Крипак завоевал больше всего медалей, в том числе и золотых - 5.
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