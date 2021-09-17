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17.09.2021  12:15   Виталий Хиневич

В Харьковском Национальном техническом университете открыли аудиторию, названную в честь ученого

«Харьковский политехнический институт» представил аудиторию, названую в честь профессора Бориса Левченко

В Харькове открыли аудиторию названную в честь ученого
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что открытие состоялось 17 сентября.
 
В открытии принял участие руководитель города  Игорь Терехов.  Игорь Александрович отметил, что Борис Левченко смог воспитать поколение талантливых специалистов в области тепловой техники, а его пример вдохновляет учащихся на открытие новых горизонтов и достижений.
 
«Я знал его лично. Видел, как много он отдавал работе. Он жил наукой, студентами, которым передавал свои знания и опыт. Борис Алексеевич воспитал плеяду ученых теплотехников. Эта аудитория даст новый импульс развитию образования и лично вам, ребята, потому что здесь вы будете заниматься в комфортных условиях и получите необходимые знания. Дерзайте, и я уверен, что у вас все получится!» - обратился к студентам Игорь Терехов.
 
Напомним, 15 сентября 1885 года состоялось официальное открытие Харьковского практического технологического института.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков
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