17.09.2021 12:15 Виталий Хиневич

В Харьковском Национальном техническом университете открыли аудиторию, названную в честь ученого

«Харьковский политехнический институт» представил аудиторию, названую в честь профессора Бориса Левченко

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что открытие состоялось 17 сентября.

В открытии принял участие руководитель города Игорь Терехов. Игорь Александрович отметил, что Борис Левченко смог воспитать поколение талантливых специалистов в области тепловой техники, а его пример вдохновляет учащихся на открытие новых горизонтов и достижений.

«Я знал его лично. Видел, как много он отдавал работе. Он жил наукой, студентами, которым передавал свои знания и опыт. Борис Алексеевич воспитал плеяду ученых теплотехников. Эта аудитория даст новый импульс развитию образования и лично вам, ребята, потому что здесь вы будете заниматься в комфортных условиях и получите необходимые знания. Дерзайте, и я уверен, что у вас все получится!» - обратился к студентам Игорь Терехов.

Напомним, 15 сентября 1885 года состоялось официальное открытие Харьковского практического технологического института.