17.09.2021 13:30 Виталий Хиневич

Не пускал домой: в Харькове выявлен случай насилия

Женщину с ребенком не пускали в арендованную квартиру.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 15 сентября около 23:00 сотрудники сектора противодействия домашнему насилию получили сообщение о домашнем насилии.

Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели около многоэтажного дома по улице Гвардейцев Широнинцев женщину, одетую в пижаму, с 2-летним ребенком на руках.

Сотрудникам полиции 28-летняя женщина рассказала, что произошла ссора с мужем, гражданин оскорблял ее и грозил физической расправой. В результате обидчик выгнал женщину и ребенка на улицу, забрал документы супруги и скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевшая зарегистрирована в Луганской области, родственников и близких в Харькове не имеет.

Сотрудники полиции предложили ей обратиться в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия и доставили женщину с ребенком в заведение.

В Центре женщине и ребенку предоставят место для проживания, а также психологическую и первично правовую помощь.

Напомним, в пригороде Харькова сообщили о подозрении мужчине, издевавшемся над матерью.