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17.09.2021  13:30   Виталий Хиневич

Не пускал домой: в Харькове выявлен случай насилия

Женщину с ребенком не пускали в арендованную квартиру.

В Харькове выявили факт домашнего насилия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 15 сентября около 23:00 сотрудники сектора противодействия домашнему насилию получили сообщение о домашнем насилии. 
 
Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели около многоэтажного дома по улице Гвардейцев Широнинцев женщину, одетую в пижаму, с 2-летним ребенком на руках.
 
Сотрудникам полиции 28-летняя женщина рассказала, что произошла ссора с мужем, гражданин оскорблял ее и грозил физической расправой. В результате обидчик выгнал женщину и ребенка на улицу, забрал документы супруги и скрылся в неизвестном направлении. 
 
Потерпевшая зарегистрирована в Луганской области, родственников и близких в Харькове не имеет.
 
Сотрудники полиции предложили ей обратиться в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия и доставили женщину с ребенком в заведение.
 
В Центре женщине и ребенку предоставят место для проживания, а также психологическую и первично правовую помощь.
 
Напомним, в пригороде Харькова сообщили о подозрении мужчине, издевавшемся над матерью.
 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, происшествие
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