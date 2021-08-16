16.08.2021 17:41 Дмитрий Колоней

Домашний насильник: под Харьковом сын унижал мать и грозил ей расправой

В пригороде Харькова сообщили о подозрении мужчине, издевавшемся над матерью.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, мужчина в течение длительного времени систематически психологически давил на свою 56-летнюю мать, унижая и угрожая ей физической расправой.

Женщина обратилась в полицию. Несмотря на то, что стражи порядка проводили разъяснительные беседы с 31-летним мужчиной, составляли админпротоколы и выносили срочные запрещающие предписания, семейный дебошир не изменился. Сын продолжал вести себя агрессивно, нецензурно ругался, оскорблял и унижал мать.

Следственным отделом полиции №1 Чугуевского районного управления полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. 13 августа правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления. Виновному светит срок до 2 лет за решеткой.

Наломним, ранее мы писали о предстоящем суде над грозившим родителям расправой домашним насильником.