Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Домашний насильник: под Харьковом сын унижал мать и грозил ей расправой
16.08.2021  17:41   Дмитрий Колоней

Домашний насильник: под Харьковом сын унижал мать и грозил ей расправой

В пригороде Харькова сообщили о подозрении мужчине, издевавшемся над матерью.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, мужчина в течение длительного времени систематически  психологически давил на свою 56-летнюю мать, унижая и угрожая ей физической расправой.
 
Женщина обратилась в полицию. Несмотря на то, что стражи порядка проводили разъяснительные беседы с 31-летним мужчиной, составляли админпротоколы и выносили срочные запрещающие предписания, семейный дебошир не изменился. Сын продолжал вести себя агрессивно, нецензурно ругался, оскорблял и унижал мать.
 
Следственным отделом полиции №1 Чугуевского районного управления полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. 13 августа правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления. Виновному светит срок до 2 лет за решеткой.
 
Наломним, ранее мы писали о предстоящем суде над грозившим родителям расправой домашним насильником.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  домашнее насилие, угрозы, харьков, издевательства, оскорбления
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