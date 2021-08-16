Главная Фото Общество Игорь Терехов поблагодарил освободителя Харькова Михаила Бушкова за героизм в годы войны
16.08.2021  17:20   

Игорь Терехов поблагодарил освободителя Харькова Михаила Бушкова за героизм в годы войны

В Харькове чествуют ветеранов Второй мировой войны. К 78-й годовщине освобождения города от нацистских захватчиков руководитель Харькова Игорь Терехов посетил тех, кто в 1943 году боролся за свободу города.


Фото: Василий Голосный
Харьковчанин Михаил Бушков ветеран Второй Мировой войны, участник освобождения Харькова, Киева и Белгорода радушно встречает почетных гостей. Накануне Дня города его посетил Игорь Терехов, чтобы лично поздравить ветерана с праздником и вручить памятный знак по случаю 78-й годовщины освобождения Харькова. Родные говорят, стальной характер и стремление во всем побеждать - черты, присущие командиру и офицеру, применялись им и в воспитании детей и внуков. И эта строгость сыграла ключевую роль - девочки выросли самостоятельными, уверенными, с широким кругозором. И сейчас благодарны дедушка за это, так как научил не отступать от своей цели, идти к успеху.
 
На войну Михаил Яковлевич попал 16-летним юношей в 1942-м, уже будучи в то время курсантом военного училища. На момент ожесточенных боев за Харьков служил в составе 2-й гвардейской мотострелковой бригады, после Курской битвы устремилась на Харьков.
 
Говорит, самое страшное на фронте - снайпер. Это неизбежная смерть, ранения не бывает, снайпер никого живым не оставляет. А еще - атаки, когда назад уже некуда - только вперед!
 
После войны Михаил Бушков продолжил офицерскую дело. Преподавал в Харьковском танковом училище, занимался активной общественной работой, руководил ветеранским движением. И сейчас, в свои 96, не теряет оптимизма, силы духа, участвует в общественной жизни своего района и города в целом.

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Тэги:  ветеран, терехов, харьков
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