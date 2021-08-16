Красивый город: Как выглядит Харьковская хоральная синагога (видео)
В Харькове ко Дню города выпустили серию видео о достопримечательностях и исторически значимых объектах.
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Первые евреи из-за границы (Польша и Турция) стали приезжать в Харьков на ежегодную крещенскую ярмарку с начала XVIII века., некоторые осели в городе. Уже к началу 1780-х гг. сложилась небольшая община, .
В 1912 году на Пушкинской улице была построена Харьковская хоральная синагога. Стоявший на ее месте особняк конца XVIII в., в котором располагался молельный дом, стал слишком тесным для одной из самых многочисленных общин города.
Был организован конкурс проектов, на котором первую премию получил опытный петербургский архитектор Яков Гевирц. Его проект синагоги был опубликован в печати в 1909 году. Соавтором стал не менее именитый архитектор и художник-акварелист Валентин Фельдман. Руководил строительством харьковчанин Михаил Пискунов.
Синагога была закрыта в 1923 году «по просьбам еврейских трудящихся». В ней разместился сначала «Еврейский рабочий клуб имени Третьего Интернационала», затем ((с 1941 года) — детский кинотеатр. В 1945 г. в синагоге возобновляется деятельность еврейской общины, но в 1949 г. её закрывают и по осень 1991 г. в здании находилось Добровольное спортивное общество (ДСО) «Спартак».
В 1990 здание было передано еврейской общине города. После пожара 1998 года здание было отремонтировано по реставрационному проекту харьковского архитектора Владимира Новгородова и открыто в 2003 году.
Напомним, ранее мы писали о здании с редкой по насыщенности событиями судьбой - особняке, в котором находится Харьковская областная филармония.
Гороскоп имеет острые кромки, о которые легко можно пораниться. Звезды будут требовать от вас большей четкости и конкретности. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.