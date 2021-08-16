16.08.2021 16:56

Красивый город: Как выглядит Харьковская хоральная синагога (видео)

В Харькове ко Дню города выпустили серию видео о достопримечательностях и исторически значимых объектах.



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Первые евреи из-за границы (Польша и Турция) стали приезжать в Харьков на ежегодную крещенскую ярмарку с начала XVIII века., некоторые осели в городе. Уже к началу 1780-х гг. сложилась небольшая община, .

В 1912 году на Пушкинской улице была построена Харьковская хоральная синагога. Стоявший на ее месте особняк конца XVIII в., в котором располагался молельный дом, стал слишком тесным для одной из самых многочисленных общин города.

Красивый город: Как выглядит Харьковская Соборная мечеть Был организован конкурс проектов, на котором первую премию получил опытный петербургский архитектор Яков Гевирц. Его проект синагоги был опубликован в печати в 1909 году. Соавтором стал не менее именитый архитектор и художник-акварелист Валентин Фельдман. Руководил строительством харьковчанин Михаил Пискунов. Синагога была закрыта в 1923 году «по просьбам еврейских трудящихся». В ней разместился сначала «Еврейский рабочий клуб имени Третьего Интернационала», затем ((с 1941 года) — детский кинотеатр. В 1945 г. в синагоге возобновляется деятельность еврейской общины, но в 1949 г. её закрывают и по осень 1991 г. в здании находилось Добровольное спортивное общество (ДСО) «Спартак». Первый конный памятник в Харькове: история создания и открытия

В 1990 здание было передано еврейской общине города. После пожара 1998 года здание было отремонтировано по реставрационному проекту харьковского архитектора Владимира Новгородова и открыто в 2003 году.

Напомним, ранее мы писали о здании с редкой по насыщенности событиями судьбой - особняке, в котором находится Харьковская областная филармония.