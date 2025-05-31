31.05.2025 07:30

31 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку в останню суботу травня в Україні відзначається День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

Цей день є професійним святом працівників, так чи інакше пов'язаних із друкарством, згідно з Указом Президента № 563/99 від 25 травня 1999 року.



Першою українською друкарнею можна вважати краківську друкарню Швайпольта Фіоля, в якій 1491 року з'явилися перші книги, надруковані кирилицею. Друкарня Фіоля видавала книги для України та суміжних країн, вона розпочала видання книг на кирилиці у тій формі, яку продовжили друкарні в Україні.



Першу друкарню в Україні започаткував у Львові Іван Федоров-Федорович. Вона діяла протягом 1573-1575 років, а першою виданою на українських землях книгою став «Апостол» (1574 року), який історично започаткував розвиток друкарства в Україні.



Справжнім шедевром друкованого мистецтва стала Острозька Біблія, завершена 1581 року. Острог став також першим в Україні центром видання тодішньої публіцистики, яку пізніші дослідники назвали «полемічною літературою».



Одним із осередків друкарства в Україні була Печерська Лавра. Заснована 1616 року Київська лаврська друкарня працювала три століття.



Крім друкарень кириличного шрифту, в Україні працювали і латинсько-польські: першою була невелика друкарня у Львові, яка діяла в 1592—1602 роках.



Загалом в Україні у 1574-1648 роках діяло 25 друкарень. Головними центрами видавничої діяльності були великі торгові міста Київ, Львів, Острог. Тут були як кадри ремісників, книжників, редакторів, а й можливості ширшого збуту. За великих друкарень були свої книгарні. Продаж книг займалися також працівники друкарень, купці та крамарі, які розповсюджували книги разом з іншими товарами.



Мав Україну й негативний досвід руйнування книговидання, починаючи з 1720 року, коли Петро І заборонив своїм указом книговидання українською мовою. Українське книговидання часом трохи тепліло, але не вмирало. Навіть у складний період між Першою та Другою світовими війнами у Галичині існувало близько 50 українських видавництв.



До війни у сфері видавничої діяльності в Україні діяло близько 6000 підприємств, де працювало понад 45 тисяч осіб (від продавців у книгарнях та кіосках до керівників великих видавничих центів та медіамагнатів) та остання субота травня – свято для кожного з них.

* * *

Всесвітня організація охорони здоров'я 1988 року оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну. Щорічно ВООЗ та партнери відзначають цю дату, привертаючи увагу до ризиків для здоров'я, що пов'язані із вживанням тютюну, та до ефективних заходів політики щодо зниження рівнів споживання тютюну.



Тема Всесвітнього дня без тютюну 2025 року: "Викриття ілюзії привабливості". Цей день зосереджується на розкритті стратегій тютюнової індустрії, спрямованих на привабливість та пропагування тютюнових виробів.



* * *



В останній день весни світла половина прекрасної половини людства відзначає своє «професійне» свято.



Міжнародний день блондинок веде свою історію зі США: саме там 2001 року феміністично налаштована група жінок-юристів організувала перше свято.



Героїні безлічі анекдотів, заручниці перекису водню та перукарського мистецтва, безневинні жертви гламуру, володарки соляріїв та силікону, улюблениці справжніх джентльменів та володарки гіпержіночої логіки, всі вони мають привід гідно відзначити своє право на існування.



До речі, як вважають вчені, справжня блондинка – явище рідкісне, і за їхніми підрахунками вже до 2202 року натуральні блондинки остаточно зникнуть з лиця Землі.

Також цього дня

У 1868 році в парку паризького передмістя Сен-Клу пройшла перша велогонка. Довжина траси становила 1200 метрів. Переможцем став англієць Джеймс Мур. Цю подію прийнято вважати датою народження велоспорту.



1870 – професор Едвард Джозеф де Смедт із компанії American Asphalt запатентував асфальт («французьке асфальтне покриття»). Вперше його застосували у липні того ж року на Вільям-стріт у Ньюарку.



1884 – американський доктор Джон Харві Келлог запатентував пшеничні пластівці, які він вигадав, розробляючи вегетаріанську дієту для своїх пацієнтів.



1930 – народився Клінт Іствуд, американський актор («Непрощений», «Хороший, поганий, злий», «На кілька доларів більше»), режиссер («Малютка на мільйон» – Оскар 2005 року, «Підміна», «Таємнича річка», "Гран Торіно"), продюсер, композитор, сценарист.



1946 – у Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова.



1965 – народилася Брук Шілдс, американська кіноактриса («Блакитна лагуна», «Цукру», «Чарівна дитина»).



1979 – народився Колін Фарелл, ірландсько-американський актор («Особлива думка», «Телефонна будка», «Залягти на дно в Брюгзі», «Рекрут»).



1989 – на установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.



2003 – король Свазіленду (невеликої держави на півдні Африки, що межує з ПАР) Мсваті оголосив причиною всіх світових бід жінок, які ходять у штанах.

Православні свята та наролні прикмети

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять апостола від 70-ти Єрма.



Наші предки цього дня особливо шанували коней, давали їм ласощі, мили та прибирали у стійлах. Також день вважався сприятливим для городніх робіт. Особливо часто садили бобові, тому що вірили, що тоді вони дадуть великий урожай.



Що не можна робити:

сваритися і лихословити.

працювати в саду і по дому.

запрягати і змушувати працювати коня.

За Юліанським календарем, 31 травня православна церква вшановує пам’ять Феодота Анкірського та семи дів-мучениць.



У селах цього дня сіяли льон. У наших предків існував звичай, згідно з яким сільські свахи підшукували холостякам наречених з числа молодих та незаміжніх дівчат.



Вважається, що знайомство цього дня обіцяє тривалі стосунки.



Що не можна робити:

рубати дерева;

влаштовувати сварик та суперечки, бо припинити ворожнечу буде не просто.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Єремія.

за Юліанським календарем: Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Єфросинія, Іраклій, Ісаак, Клавдія, Лев, Макар, Мотрона, Олександра, Павло, Петро, Семен, Теодор, Фаїна, Федір, Христина, Юліан, Юлія.