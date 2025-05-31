31.05.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 31 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Цей день принесе багато енергії та сил. Використайте її для завершення старих справ і стримуйте емоції в суперечках.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День обіцяє Овну насичене спілкування — він буде магнітом для оточення. Його слова й дії привертатимуть увагу, здебільшого позитивну. Люди самі шукатимуть його підтримки, поради або запропонують допомогу. Якщо Овен виступить з ідеєю чи проєктом — успіх перевершить усі очікування, адже його здатність переконувати цього дня буде особливо сильною.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки радять Тельцю не поспішати з прийняттям будь-яких серйозних рішень – краще згаяти час на те, щоб зібрати «доказову базу». Швидше за все, Телець чогось не передбачив чи не володіє усією інформацією. Щоб не наробити помилок, йому треба зібрати докупи всі шматочки паззла: поговорити з знаючими людьми, знайти відповіді на запитання, поритися в книгах, вивчити факти. Тільки після цього Телець може сміливо кидатись у бій!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам, ймовірно, доведеться переглянути свою думку про якусь людину, подію або проблему. Вони можуть зробити це, навіть не бажаючи: просто ситуація підкине їм нові факти, на які доведеться рахуватися. Щоб це на весь день не вибило Близнюків із колії, зірки радять їм бути готовими до отримання несподіваної інформації та необхідності виявити гнучкість у якомусь питанні.

Рак (22 червня – 23 липня)

У спілкуванні з оточуючими Рак здатний уперто стояти на своєму! У поєднанні з підвищеною уразливістю та емоційністю, до яких схиляє його цей день, не дивно, якщо Рак стане джерелом жарких конфліктів. Зірки радять Раку тримати свою дорогоцінну «єдино вірну» думку при собі, а якщо таки висловив – бути готовим піти на компроміс і навіть перепросити.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Лева все має бути чудово: і душа, і думки, і робочий стіл! День схиляє його до того, щоб помічати навколо будь-які смітники, тому Лев намагатиметься навести чистоту. Втім, не менше звичайного бруду (а може бути, навіть більше) його здатні вивести із себе недоліки оточуючих: їх неідеально чисті вчинки та слова. Навряд чи Лев зможе утриматися від спокуси сказати комусь про це прямо.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва здатна проникнути у суть речей, розбираючи будь-яке питання до атомів та молекул! Це може привести її до нових, у тому числі й несподіваних висновків. Навіть на найпростіші повсякденні справи прониклива Діва має шанс подивитися під новим кутом, знайшовши в них невидимі раніше нюанси. Ну а щодо людей навколо, то їм не позаздриш, – у них від Діви просто не існує таємниць!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть виявитися втягнутими у справу або розгляд, так чи інакше пов'язане з грошима. Це може бути все, що завгодно – від розмови з начальством про зарплату до банальної сварки з приводу надто великих витрат. Зірки радять Терезам не гарячкуватись у таких розмовах і уникати непотрібних деталей. Зберігайте спокій і зосередьтеся на фактах – образи та взаємні претензії можуть завести вас надто далеко.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У голосі Скорпіона постійно дзвінітимуть командирські нотки: він здатний гарячитися, доводячи оточуючим свою правоту. День наділяє Скорпіона стовідсотковою впевненістю в тому, що він робить, тому небажання навколишніх допомагати йому буде прирівняно до саботажу. Щоб день не пройшов у безглуздих суперечках, Скорпіонові варто вгамувати свій запал і поменше тиснути на тих, хто з ним поруч. Зрештою, адже він не прес і не ковзанка, то чому б просто не домовитися?

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Хороший день для того, щоб внести ясність у відносини з кимось – якщо, звичайно, така потреба Стрільця має. Те, про що Стрілець не наважувався поговорити, питання, які він соромився поставити, – все це він може зробити без побоювання. День схиляє Стрільця до того, щоб бути чесним, щирим та розуміючим співрозмовником. Це допоможе йому поговорити без претензій, до душі, навіть на найбільш делікатні теми.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Впевненість Козерога у якомусь питанні здатна дати збій. Те, в чому він був переконаний на всі сто відсотків, може раптом виявитися не таким, як він думав, здавшись несподіваною стороною. Втім, можливо, Козеріг і сам перегляне свою думку в якомусь питанні, помінявши його на протилежне. Іншими словами, Козерогу слід бути готовим до змін, навіть якщо це «лише» зміни в його голові.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде схильний досконально розбиратися в будь-якому, навіть найдрібнішому, питанні! Неясність у справах чи словах буде його дратувати, змушуючи Водолія вникати до того часу, поки йому залишиться білих плям. Це дозволить йому уникати помилок та каверз. Щоправда, навколишнім часом може здаватися, що Водолій знущається з них, – таку масу уточнюючих питань він здатний поставити!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби повинні вирішити, чого їм вже давно настав час позбутися у своєму житті, щоб звільнити місце для нового. Можливо, їх тягнуть назад ідеї, що зжили себе, нездійсненні плани, вантаж нездійсненних зобов'язань, старі меблі або щось ще. Настав час перестати чіплятися за те, що нежиттєздатно! Можливо, Рибам доведеться попрощатися з якоюсь своєю ілюзією чи мрією, проте лише для того, щоб відкрити перед собою справжні перспективи!