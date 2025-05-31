31.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 травня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

31 травня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.

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Народні прикмети

Пара від землі йде – до дощу;

Зозуля кує довго і без зупинки – чекайте на теплі дні;

дощить – буде багатий урожай;

роса швидко висохла – дощитиме;

погожий день вказує, що такою буде погода під час збирання хліба;

вранці сильний туман – до великого урожаю грибів;

увечері на траві роса – чекайте на спекотні дні.