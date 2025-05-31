Прогноз погоди у Харкові на 31 травня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
31 травня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.
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Цей день принесе багато енергії та сил. Використайте її для завершення старих справ і стримуйте емоції в суперечках.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ.
Щороку в останню суботу травня в Україні відзначається День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.
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