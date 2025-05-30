30.05.2025 22:36 Дмитро Колонєй
Смертельна аварія під Харковом, у якій загинула дитина, та переслідування, якого кого не було
На трасі під Харковом роігралася трагедія.
Як повідомляє РЕДПОСТ
29 травня 2025 року в селі Новоселівка Харківського району сталася аваія — водій Skoda Octavia втратив контроль над авто, з’їхав з дороги та врізався в бетонну опору. Внаслідок аварії загинув хлопчик 2019 р.н., його мати та водій отримали травми. Водій пояснив, що в опору.
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У мережі з’явилася неправдива інформація про нібито переслідування авто поліцейськими.
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Проведено перевірку: переглянуто відео з камер та реєстраторів, знято GPS-дані, опитано свідків.
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Встановлено: жодного переслідування не було. Поліцейські прибули на місце вже після повідомлення про аварію.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що поліція розшукує свідків авар
ії Daewoo Lanos та Mitsubishi Pajero, яка сталася 29 січня 2025 року близько 14:15 на перехресті проспекту Льва Ландау та вулиці Ахієзерів.
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