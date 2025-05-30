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30.05.2025  22:36   Дмитро Колонєй

Смертельна аварія під Харковом, у якій загинула дитина, та переслідування, якого кого не було

На трасі під Харковом роігралася трагедія.

3агинула дитина у ДТП Skoda Octavia, поліція спростовує фейк про переслідування: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ 29 травня 2025 року в селі Новоселівка Харківського району сталася аваія — водій Skoda Octavia втратив контроль над авто, з’їхав з дороги та врізався в бетонну опору. Внаслідок аварії загинув хлопчик 2019 р.н., його мати та водій отримали травми. Водій пояснив, що в опору.
 
  • У мережі з’явилася неправдива інформація про нібито переслідування авто поліцейськими.
  • Проведено перевірку: переглянуто відео з камер та реєстраторів, знято GPS-дані, опитано свідків.
  • Встановлено: жодного переслідування не було. Поліцейські прибули на місце вже після повідомлення про аварію.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що поліція розшукує свідків аварії Daewoo Lanos та Mitsubishi Pajero, яка сталася 29 січня 2025 року близько 14:15 на перехресті проспекту Льва Ландау та вулиці Ахієзерів.
 
Тэги:  смерть, аварія, харків
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