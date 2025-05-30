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30.05.2025  21:34   Дмитро Колонєй

На Харківщині інспектор "не помічав" захоплення пляжної зони та завдав убитків на сотні тисяч

На Харківщині правоохоронці зайнялися підозріло зухвалими діями підприємців, на які не звертав уваги службовець.

 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, у 2024 році низка підприємцв самовільно не давали громадянам доступ до Нагорівського озера у селищі Безлюдівка Харківського району. На території прибережної пляжної зони протизаконно для комерційної діяльності - відпочинку- були встановлені огорожі та зведені споруди. 
 
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Між тим 75-річний інспектор відділу земельних відносин та комунальної власності Безлюдівської селищної ради,який повинен був забезпечити належний контроль,
  • не провів перевірку дотримання умов використання земель прибережної зони,
  • не склав відповідних актів фіксації порушень та
  • не вжив заходів для усунення незаконних дій.
Унаслідок цього державі було завдано матеріальних збитків у розмірі близько 400 тисяч гривень. Порушнику оголошено підозру у службовій недбалісті.
 
Тэги:  кримінал, недбалість, харків
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