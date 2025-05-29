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29.05.2025  15:05   Віталій Хіневич

У Харкові розшукують свідків ДТП

29 січня 2025 року близько 14:15 на перехресті проспекту Льва Ландау та вулиці Ахієзерів у місті Харкові сталося зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та Mitsubishi Pajero.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На даний час проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом ДТП.
 
«Свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просимо звернутися за телефоном: 050-05-10-352 до старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Костянтина Корсуна», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янка загинула в ДТП у Рівненському районі.
 
Тэги:  події, харків
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