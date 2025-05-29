    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові перевірили санітарний стан Київского району
29.05.2025  15:18   Дмитро Колонєй

У Харкові перевірили санітарний стан Київского району

Що встановила комісія КП «Харківблагоустрій», яка оглянула десятки дворів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комісія кмунальників провела обстеження дворів 77 будинків, робивги особливий акцент на місцях загального користування та звернувши увагу на наявність побутового сміття та стан
  • зелених насаджень 
  • дитячих майданчиків
  • пішохідних доріжок
  • зелених зон.
 
За результатами перевірки
 
  • санітарний стан територій визнано задовільним. 
  • а прибирання пошкоджених внаслідок негоди гілок та опалого листя оперативним.
 
 
 
Крім того, вони щодня проводять роботи з озеленення:
  • облаштовують нові клумби,
  • доглядають за рослинами та
  • виконують заходи з благоустрою.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відреагували на 175 випадків застрягання пасажирів у кабінах ліфтів.

 

Тэги:  благоустрій, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.05 ЖКГ У Харкові підбили підсумки акції «Зелена весна» (фото) 28.05 ЖКГ У Харкові шквальний вітер пошкодив майже 40 дерев і зламав понад 50 гілок (фото) 25.05 ЖКГ Комунальні служби усувають наслідки нічної атаки дронами в Харкові (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 