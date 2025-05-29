29.05.2025 15:18 Дмитро Колонєй

У Харкові перевірили санітарний стан Київского району

Що встановила комісія КП «Харківблагоустрій», яка оглянула десятки дворів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , комісія кмунальників провела обстеження дворів 77 будинків, робивги особливий акцент на місцях загального користування та звернувши увагу на наявність побутового сміття та стан

зелених насаджень

дитячих майданчиків

пішохідних доріжок

зелених зон.

За результатами перевірки

санітарний стан територій визнано задовільним.

а прибирання пошкоджених внаслідок негоди гілок та опалого листя оперативним.

Крім того, вони щодня проводять роботи з озеленення:

облаштовують нові клумби,

доглядають за рослинами та

виконують заходи з благоустрою.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відреагували на 175 випадків застрягання пасажирів у кабінах ліфтів.