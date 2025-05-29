29.05.2025 15:30 Віталій Хіневич

Планові роботи на насосній станції провели у Харкові

Ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» напередодні оперативно провели планово-попереджувальні роботи на насосній водопровідній станції, що забезпечує водопостачання мешканцям Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів.

Як повідомив начальник станції Євген Мацюк, відповідні роботи було виконано на технологічному та електротехнічному обладнанні, передає РЕДПОСТ.

«Ремонтники провели технічне обслуговування високовольтного обладнання, телеметричних приладів, засобів обліку та фіксації роботи станції, насосних агрегатів та запірно-регулюючої арматури. Впоралися у встановлений термін, а на час проведення робіт водопостачання харків'ян здійснювалося на низькому тиску, а ще для містян організували підвезення води автоцистернами підприємства», - зазначив Євген Мацюк.

Також необхідні ремонтні роботи було виконано на зовнішніх мережах холодного водопостачання. Зокрема, у Немишлянському районі на вулиці Бригади Хартія на трубопроводах встановили нову запірно-регулювальну арматуру.

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