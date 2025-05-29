    
Главная Новини Харкова ЖКГ Планові роботи на насосній станції провели у Харкові
29.05.2025  15:30   Віталій Хіневич

Планові роботи на насосній станції провели у Харкові

Ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» напередодні оперативно провели планово-попереджувальні роботи на насосній водопровідній станції, що забезпечує водопостачання мешканцям Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів.

 
Як повідомив начальник станції Євген Мацюк, відповідні роботи було виконано на технологічному та електротехнічному обладнанні, передає РЕДПОСТ.
 
«Ремонтники провели технічне обслуговування високовольтного обладнання, телеметричних приладів, засобів обліку та фіксації роботи станції, насосних агрегатів та запірно-регулюючої арматури. Впоралися у встановлений термін, а на час проведення робіт водопостачання харків'ян здійснювалося на низькому тиску, а ще для містян організували підвезення води автоцистернами підприємства», - зазначив Євген Мацюк.
 
Також необхідні ремонтні роботи було виконано на зовнішніх мережах холодного водопостачання. Зокрема, у Немишлянському районі на вулиці Бригади Хартія на трубопроводах встановили нову запірно-регулювальну арматуру.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у двох мікрорайонах Малоданілівської громади тимчасово не буде газу.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.05 ЖКГ У Новобаварському районі Харкова оновлюють колектор 29.05 ЖКГ Харківські комунальники відреагували на 175 випадків застрягання пасажирів у кабінах ліфтів 29.05 ЖКГ У 219 багатоквартирних будинках Харкова перевірять газові мережі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 