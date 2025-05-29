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29.05.2025  15:46   Дмитро Колонєй

Захисники Харківщини отримали техніку та дрони

На Харківщині триває системна робота з підтримки підрозділів Збройних сил України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ХОВА спільно з Курилівською передали підрозділам ЗСУ, які виконують бойові завдання на Куп’янському напрямку, чергову партію техніки та обладнання. Загальна вартість допомоги склала понад 7 мільйонів гривень. Захисники отримали
  • зарядні станції,
  • генератори,
  • дрони DJI Mavic 
  • DJI Matrice 4 Thermal,
  • пікап FOTON TUNLAND G7,
  • інше спеціалізоване обладнання.
 
 
Збір коштів на придбання партії техніки відбувся також за фінансування підприємств ФГ «Алєкса», ФГ «Горизонт», ФГ «Голдман», а також БФ «Даруй Добро» і БФ «codeit4life».
 
 
 
Тэги:  допомога, агрессия россии, харків
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